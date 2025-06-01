颳風、暴雨也能隨時開抓！日本線上夾娃娃CloudCatcher全攻略　從註冊到領獎一次看

記者蘇晟彥／綜合報導

做為台灣人的「國民日常—夾娃娃」，不管是經過玩一局、特地夾一把，留在血脈裡的「夾娃娃基因」怎樣都壓抑不住，但如果遇到不能外出的狀況，像是暴雨、颱風，又手癢想要夾一下，這時候來自日本的線上夾娃娃平台「CloudCatcher」就是大家的最好選擇，就讓《ETtoday遊戲雲》手把手，從註冊到領獎，帶著大家一步一步完成，實現在家裡就可以爽抓娃娃，禮物自己送上門的夢想！

▼「CloudCatcher」上有各種獎品，從公仔、娃娃到各國零食一應俱全。（圖／品牌提供）



～「CloudCatcher」線上夾娃娃點這邊～

對於許多台灣人來說，出門夾娃娃不算稀奇事，根據政府資料顯示，在去年台灣就有超過400間以上的夾娃娃專門店，創造超過百億的商機，從娃娃、零食、飲料到各種「物體」，只要能夠被夾子抓起來，都能成為大家狩獵的目標；但對於「隨時都想要夾一下」的民眾，一定都有耳聞過「線上夾娃娃平台」，但目前台灣並沒有專門的線上夾娃娃平台，當打開就看到滿滿日文一定望之卻步，別緊張，《ETtoday遊戲雲》聽到大家心聲，要帶著大家一步一步從註冊、遊玩到領取獎品，到近期最夯的線上夾娃娃平台「CloudCatcher」實現隨時開夾的夢想！

首先來介紹「 CloudCatcher」，它是一個日本正宗，只要透過線上網頁或是手機App，就可以隨處輕鬆夾娃娃樂趣的線上服務平台，從時下最夯的吉伊卡哇、三麗鷗家族、迪士尼系列、mofusand（貓福珊迪）到熱門動漫航海王，甚至還有來自各國的保養品、零食，真的是「什麼都有、什麼都不奇怪！」，完全可以依照自己的喜好、興趣選擇想要夾的獎品。

當確認好想要的獎品後，只需要經過「註冊」、「遊玩」到「領獎」三個步驟，就能把心儀的獎品帶回家，如果對於相關網站註冊有經驗的玩家，可以參考下方的文字懶人包配上圖片，就可以了解整個網站的遊玩模式，而比較陌生的玩家也別擔心，拜AI科技所賜，整個網頁可以透過「繁體中文翻譯」，就能大致了解大部分的內容，接著跟著指引，將基本資料輸入後，就能輕鬆註冊開始享受遊戲。

▲Buyandship集貨服務全都是中文介面，不用擔心看不懂。



對於遊戲過程相信大家一定都不陌生，只要透過螢幕上的按鍵，就像是親臨現場夾娃娃一樣，也可以透過螢幕上的夾子看到方向，不需要擔心「靠賽」才能抓娃娃，但不少民眾對於「配送方式」有很大的疑問，一想到要經過繁雜的寄送過程就會卻步，但其實CloudCatcher 簡化了非常多的流程，就算是在台灣也能輕鬆領到獎品，只要透過「Buyandship」將禮物先寄到日本的集貨所，就可以透過「Buyandship」上的服務一次寄送到台灣，而且整個網站都是中文介面，絕對不用擔心看不懂，而支付方式也很簡單，不管是VISA、MASTERCARD、JCB都可以使用。

進入到Buyandship 登入後，透過下面三個步驟，就能輕鬆領到獎品

①從右上角選單選擇「海外倉庫地址」、登入 ，開啟右上角選單並點擊「海外倉庫地址」。

② 點擊「日本茨城自營倉庫」並確認地址，從國家列表中，選擇「日本茨城自營倉庫」並檢視顯示的地址。

③ 將地址輸入到 CloudCatcher，複製確認的地址，並將其貼到 CloudCatcher 的收件地址就大功告成！

除了能夠免去出門夾娃娃的不便，即日起只要註冊、通過電話認證後就可以獲得14張免費遊玩券，還有首儲優惠，只要1,500日圓（約台幣315元）就可以獲得雙倍點數，現在就開啟你的「線上夾娃娃冒險」，一起朝著心愛的禮物「下手」吧！

貼心提醒，目前「CloudCatcher 」在海外瀏覽時僅能透過PC版本、網頁模式瀏覽的手機版本兩個方式進行遊戲，在AppStore / GooglePlayStore等平台上的話，僅向日本國家帳戶提供。

文字版懶人包

1.點選網站右上角的「新會員註冊」



2.透過Google、Apple帳號或是電子信箱註冊進行註冊



3.輸入暱稱、電子信箱完成帳號註冊

4.完成註冊後，請點擊「立即登入」，接著進行遊玩所需點數的儲值。

----在正式開始遊戲之前，您可以透過「試玩」來熟悉遊戲的玩法----

在進行儲值之前，我們建議您先嘗試使用「練習台（免費）」進行遊玩。

在練習台中，您不僅可以體驗實際的操作感，還能預先確認您的網路環境及操作的流暢度。

為了能順利瞄準獎品，請務必先試玩看看！





5.點選「CP Charge」進行點數儲值



6.選擇付款方式（建議使用信用卡，但平台支援多種付款方式，包含支付寶、微信支付等，選擇習慣的支付方式即可）



7.進行年齡確認



8.輸入出生年月日完成註冊程序



9.選擇儲值金額（一次儲值越多，贈送的福利越多）



10.輸入支付相關資訊，購買完成後就可以開始夾娃娃！



11.瀏覽「禮物清單」，選擇你想要夾的獎品



12.進入頁面後，點下「PLAY」即可開始遊戲



13.透過螢幕右方的移動鍵，同時在畫面中確認夾子方向



14.可以透過點選「禮物清單」開始配送



15.點選「得獎紀錄」確認禮物



16.點選「未寄送禮物」，並選擇要寄送的禮物（可以一次多選）



17.可以 一次「全選」寄送所有獎品



18.可透過國際運輸來將禮物，目前官方推薦先將禮物寄到「 Buyandship」的集運倉庫，接著透過註冊該網站，就可以一次寄送到台灣



19.可以透過「免費寄送券」來節省從日本到buyship的國際運費。此券每週一（日本時間0點、台灣時間前一個週日晚間11：00）會自動發放一次，使用一次就能免費寄送獎品，不論數量多寡都可以。要額外注意的是，從buyship到您家的配送仍需額外費用。確認所有地址無誤後，就能快樂等待獎品直接送上門。

只要跟著上面的文字懶人包一步一步走，花不到幾分鐘就可以註冊完成，在成功夾到獎品後，也能輕鬆透過「 Buyandship」的便捷服務輕鬆讓獎品送到台灣，不管是手癢想要隨時夾一把，或著是天氣不佳，待在家裡想要找樂子來解悶，現在就跟著攻略出發到「CloudCatcher 」開夾，把心愛的獎品直接帶回家！

