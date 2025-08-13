《英雄聯盟》夢魘電腦睽違近10年回歸！守主堡15分迎戰邪惡維迦

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》長達 15 年過程中推出過許多模式，其中就包含老玩家們所熟知夢魘電腦。日前官方宣布該模式將以「末日機兵」名稱於 25.17 版本回歸，與其他四名隊友一起對抗維迦，以及他麾下那些強度破表的機兵大軍，目標是在機兵大軍攻勢下守住主堡存活15分鐘，並在最後迎戰維迦。

「末日機兵」為 PvE 模式，官方表示《英雄聯盟》進行投資去年升級電腦 AI 後，大大提升版本調整速度，藉此研發出全新構想，這次「末日機兵」可以看到悟空 Q 技範圍變得更大更強、E 技會根據等級創造出更多分身；娜米泡泡會在落地時分裂成三顆、E 技變成範圍效果根據等級強化更多友軍，還有超大海浪襲來。而最終 Boss 維迦借助「魔獸成群」經驗，維迦親自出陣對抗玩家，還有可能使出魔鬥凱薩的小房間技能，直接和末日機兵決鬥。

同時全新的「末日試煉」功能推出，在「末日機兵」版本周期會有獨特試煉隨著版本更新輪替，直到該模式最後一次版本更新為止，屆時三種試煉會全部開放。搶先曝光的第一項試煉提高難度，賦予末日機兵維迦的被動技能，每次技能命中時，他們將獲得適性之力，維迦詛咒不會像平常那樣關閉，而是在 15 分鐘的遊戲時間內不斷堆疊，將峽谷變成咒林彈雨的地獄。

緊接著詛咒是「末日機兵」模式核心元素，全新詛咒將玩家縮小成約德爾人的大小，想想如何化危機為轉機。任務系統遊戲中維迦會在兩個時間點為對手設下挑戰，若是玩家達成他設定的目標，便能獲得一些力量作為獎勵，遊戲再次借鑑了「魔獸成群」的經驗整理出「悠咪任務」優點，藉此打造專屬「末日機兵」的任務版本。