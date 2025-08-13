全台首間《火影忍者》一樂拉麵降北車　尾獸沉浸造景、道地木葉風味

記者楊智仁／綜合報導

全台首間火影忍者主題拉麵店「一樂拉麵」即將於台北車站開封街盛大開幕，作為開幕前最受矚目的前哨活動，8月12日舉辦的限定試吃體驗會活動，特別邀請到人氣創作者「廚佛Fred」與「大蛇丸」聯手主持，集結多位行家搶先進入忍者世界，在歡樂的氣氛下體驗最道地的「木葉風味」，現場還有首次公開、全新打造的沉浸式場景設計，以及專屬周邊商品，打造屬於粉絲的忍者美食據點。

「試吃票選全程參與，隱藏版Menu由你決定！」

本次活動將首次公開全新打造的沉浸式場景設計，重現動畫中熟悉的一樂拉麵店氛圍，讓參與者彷彿置身木葉忍者村。當日也將揭曉由現場試吃者票選出的「認證拉麵」，未來有機會成為正式菜單中的人氣代表作。值得一提的是，活動當天將全程進行專業攝影紀錄，活動內容將於日後剪輯並於官方平台釋出，讓廣大粉絲也能一同感受試吃票選的精彩花絮。

「全新打造沉浸式場景設計、忍者美食據點就此誕生」

「一樂拉麵」不僅重視餐點品質，更融合角色設計與場景體驗，打造全方位的動漫主題餐廳。開幕後預計推出「火影角色快閃」、「任務打卡挑戰」、「限定聯名商品」等豐富活動，打造屬於粉絲的忍者美食據點。正式試營運日期與完整菜單即將公布，有興趣的讀者持續關注「一樂拉麵」官方社群。