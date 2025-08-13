ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

全台首間《火影忍者》一樂拉麵降北車　尾獸沉浸造景、道地木葉風味

記者楊智仁／綜合報導

全台首間火影忍者主題拉麵店「一樂拉麵」即將於台北車站開封街盛大開幕，作為開幕前最受矚目的前哨活動，8月12日舉辦的限定試吃體驗會活動，特別邀請到人氣創作者「廚佛Fred」與「大蛇丸」聯手主持，集結多位行家搶先進入忍者世界，在歡樂的氣氛下體驗最道地的「木葉風味」，現場還有首次公開、全新打造的沉浸式場景設計，以及專屬周邊商品，打造屬於粉絲的忍者美食據點。

▲▼火影。（圖／廠商提供）

「試吃票選全程參與，隱藏版Menu由你決定！」

本次活動將首次公開全新打造的沉浸式場景設計，重現動畫中熟悉的一樂拉麵店氛圍，讓參與者彷彿置身木葉忍者村。當日也將揭曉由現場試吃者票選出的「認證拉麵」，未來有機會成為正式菜單中的人氣代表作。值得一提的是，活動當天將全程進行專業攝影紀錄，活動內容將於日後剪輯並於官方平台釋出，讓廣大粉絲也能一同感受試吃票選的精彩花絮。

▲▼火影。（圖／廠商提供）

「全新打造沉浸式場景設計、忍者美食據點就此誕生」

「一樂拉麵」不僅重視餐點品質，更融合角色設計與場景體驗，打造全方位的動漫主題餐廳。開幕後預計推出「火影角色快閃」、「任務打卡挑戰」、「限定聯名商品」等豐富活動，打造屬於粉絲的忍者美食據點。正式試營運日期與完整菜單即將公布，有興趣的讀者持續關注「一樂拉麵」官方社群。

▲▼火影。（圖／廠商提供）▲▼火影。（圖／廠商提供）

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

擔心爸爸走紅毯會尷尬 林逸欣特製「專屬拐杖」超貼心

推薦閱讀

《棕色塵埃2》深受台灣宅宅喜愛！韓媒披露：6月課超多成世界冠軍

《鬼滅之刃》胡蝶忍、水柱甜挽手？只是圖片錯位...網讚：太可愛

服務型遊戲策略失敗？　索尼不放棄堅稱「坎坷卻收益穩定」

全台首間《火影忍者》一樂拉麵降北車　尾獸沉浸造景、道地木葉風味

《英雄聯盟》夢魘電腦睽違近10年回歸！守主堡15分迎戰邪惡維迦

萬代南夢宮第一季財報創歷史新高！受惠「鋼彈、艾爾登法環」

怕索尼再出手！騰訊《荒野起源》秒刪簡介　封面換成「企鵝狗」

《鬼滅之刃》太紅！日電視台重播動畫收視超高「衝破8%」

《暗黑破壞神》經理宣布離開暴雪　玩家歡呼：遊戲終於有救了

《鬼滅之刃》上弦童磨聲優曝心得：演出「生理難以接受」才完整

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃》上弦童磨聲優曝心得

《PTCG Pocket》玩家人數急下滑

《鬼滅之刃》太紅！動畫重播收視超高

《寶可夢》卡牌爆肌蚊ex掀爭議

《暗黑破壞神》經理宣布離開暴雪

《賽馬娘》草上飛原型辭世

騰訊《荒野起源》秒刪簡介

日民宿驚現《寶可夢》卡牌垃圾山

《火影忍者》一樂拉麵降臨北車

《鬼滅之刃》胡蝶忍、水柱甜挽手？

最新新聞

《棕色塵埃2》深受台灣宅宅喜愛！

《鬼滅之刃》胡蝶忍、水柱甜挽手？

索尼不放棄服務型遊戲策略

《火影忍者》一樂拉麵降臨北車

《英雄聯盟》夢魘電腦睽違近10年回歸

萬代南夢宮第一季財報創歷史新高

騰訊《荒野起源》秒刪簡介

《鬼滅之刃》太紅！動畫重播收視超高

《暗黑破壞神》經理宣布離開暴雪

《鬼滅之刃》上弦童磨聲優曝心得

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366