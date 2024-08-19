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《寶可夢卡牌》手遊版上線日確定！每天免費開2包還有全新卡牌

記者楊智仁／綜合報導

以寶可夢集換式卡牌為基礎的《Pokémon Trading Card Game Pocket》自從年初公布後就吸引許多粉絲們關注。日前官方進一步確定《Pokémon Trading Card Game Pocket》確定會在今年 10 月 30 日上線。

▼《Pokémon Trading Card Game Pocket》即將上線。▲▼寶可夢。（圖／寶可夢提供）

在《Pokémon Trading Card Game Pocket》​中，玩家們將能輕鬆收藏在全世界廣受歡迎的寶可夢卡牌。開發了寶可夢卡牌遊戲的 Creatures Inc.​ 將透過本作挑戰唯有數位形式方可呈現的卡牌視覺表現與效果。擴充包每天皆可免費開封 2 包，從繪有懷念插畫的卡牌，到本作的獨家全新卡牌，更加有趣、更為豐富的收藏體驗盡在這裡。

如今《Pokémon Trading Card Game Pocket》確定於 10 月 30 日正式上線，在 App Store、Google Play 也已經開放事前登錄，全新預告同步公開。官方表示為了檢測遊戲在全球上線時的伺服器負載狀況，預定會在正式上線前實施上線測試。

《Pokémon Trading Card Game Pocket》​

發布日：2024年10月30日上線
售價：本遊戲為免費遊玩　( 部分內容可付費購買​ )
銷售型態：下載版
銷售：The Pokémon Company
開發：Creatures Inc.、DeNA Co., Ltd.​
對應平台：iOS／Android
遊戲類型：卡牌遊戲
支援語言：繁體中文​、日文、英文、韓文、西班牙文、法文

▲▼寶可夢。（圖／寶可夢提供）

關鍵字：寶可夢

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