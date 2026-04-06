太東懸賞10萬日圓找60年神娃娃機！上千情報湧入挖到稀有二代機

記者楊智仁／綜合報導

日本知名遊戲與娛樂公司 TAITO 近日公布，其針對初代夾娃娃機「Crown 602」展開的全國搜尋行動雖未找到目標機台，卻意外發現其後繼機種「Crown 603」，為此次計畫帶來意外收穫。

▼太東懸賞10萬日圓找60年神娃娃機。（圖／翻攝自推特）

TAITO 於 2025 年發起這項搜尋計畫，目標是找出自家於1965 年推出的首款夾娃娃機「Crown 602」，該機也被認為是日本國產的第一台夾娃娃機。公司更祭出10萬日圓獎金，徵求能提供關鍵線索的民眾。截至目前為止，TAITO 已收到來自全日本超過 4,400 條情報，但仍未能確認「Crown 602」下落，不過在搜尋過程中，團隊成功找到其後繼機種「Crown 603」，也就是 TAITO 史上第二款夾娃娃機。

根據官方說明，這台新發現的「Crown 603」狀況相當老舊「目前尚不清楚是否仍可正常運作」，TAITO表示，將由旗下技術支援部門「Taito Tech」進行全面檢修，並交由具備多年維修遊樂設備經驗的資深技師負責，力求恢復其運作狀態。

報導指出，這台「Crown 603」原為前餐廳業者、同時也是復古遊戲收藏家的樋賀野圭祐所有，他於約10年前取得該機，當時並未意識到其歷史價值。此外，根據資料顯示「Crown 602」與「Crown 603」之間的主要差異在於投幣口位置：前者設於機身側面，後者則位於機頂。儘管如此，TAITO 表示將持續尋找「Crown 602」，雖然 10 萬日圓獎金尚未頒出，公司將從目前收到的 4,400 條情報中抽出 3 名幸運得主，贈送最新遊戲軟體或旗下遊樂設施入場券。