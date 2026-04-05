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台灣人「會一點日文」超流利？日網對比圖瘋傳...破800萬觀看

記者楊智仁／綜合報導

不少台灣民眾喜歡到日本旅遊，兩方互動頻率越來越頻繁，近期一位日本網友在社群平台發表一張對比圖，簡單寫下兩句話卻引發大量討論，「台灣人的『會一點日文』」與「日本人的『會一點中文』」，生動呈現雙方在語言表達上的差異。

近期「台灣人說『我只會一點日文』」突然成為日本社群上熱議話題，甚至還登上推特關鍵字，就有網友用鱷魚以及貓咪的對比來形容「台灣人 會一點日文」與「日本人 會一點中文」。該貼文迅速在網路上爆紅，累積超過 12 萬按讚、880 萬次觀看。許多日本網友製作類似梗圖，並在留言區分享自身經驗，多數認為台灣人在日文溝通上展現出高度自信與流暢度，而日本人則相對保守。

有日本網友分享，自己曾在台灣住宅區迷路，結果一名路邊大叔以「幾乎沒有口音的流利日文」幫忙指路，讓他一度懷疑自己是否真的身處台灣，直呼「腦袋當機」；也有留言指出，台灣民眾對日文熟悉程度，可能與長期接觸日本動畫有關；另有曾造訪台灣的日本網友表示，同行友人雖曾學習中文，但僅能閱讀招牌、難以開口交流；反而多次遇到當地人主動以流利日文詢問「要去哪裡」讓旅程順利不少，甚至在短短旅行期間遇到兩次類似情況。

不過，也有聲音指出，在台灣實際上日文並非普遍通用語言，多數情況仍以中文或簡單英語為主；只是相較之下，中文對日本人而言學習門檻較高，導致語言使用上更為保守。整體而言，這則貼文不僅反映出台日之間的語言學習差異，也凸顯文化與自信心對語言使用的影響，引發跨國網友的熱烈討論。

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