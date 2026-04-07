《超級瑪利歐銀河》賣破百億再寫票房神話　瑪利歐創重要里程碑

記者楊智仁／綜合報導

由 環球影業 與 照明娛樂 聯手打造的動畫新作《超級瑪利歐銀河電影版》，在上映首五天便於全球創下約 3 億 7250 萬美元（約新台幣 120 億元）票房，成為今年截至目前為止全球開片表現最佳的電影。

▼《超級瑪利歐銀河》賣破百億。（圖／翻攝自環球影片 官方頻道）

該片製作預算約 1.1 億美元，自 4 月 1 日上映後迅速席捲市場，雖未能超越前作《超級瑪利歐兄弟電影版》同期 3 億 8780 萬美元的成績，但差距不大表現依舊亮眼，此次成績也讓「超級瑪利歐」成為影史首個擁有兩部作品全球開片票房皆突破 3.5 億美元的動畫電影系列，進一步鞏固其市場號召力。

同時本片也創下照明娛樂歷來第二高的全球開片成績，並躋身美國動畫電影史上第四高開片，僅次於《動物方城市2》、《海洋奇緣2》與《超級瑪利歐兄弟》。與前作相似，本片在評價上呈現明顯分歧，影評網站 Rotten Tomatoes 上，目前影評人僅 42% 但觀眾評分則高達 89%，不少觀眾評價指出，《超級瑪利歐銀河》清楚定位自身為「單純且歡樂的大型娛樂作品」，具備豐富動作場面、討喜角色以及滿滿彩蛋，對任天堂以及家庭性粉絲而言極具吸引力。