不只追星「推し活」市場衝3.5兆日圓　年平均花5萬消費力驚人

記者楊智仁／綜合報導

近年來「推し活」（應援喜愛對象的各種活動）已從過去小眾的粉絲行為，轉變為席捲日本的主流文化現象。無論年齡或性別，越來越多人將支持「推し」視為生活動力，也讓這股熱潮逐漸發展為具備龐大經濟影響力的市場。

▼「推し活」市場衝3.5兆日圓。（圖／翻攝自FNNプライムオンラインYT）

根據調查，推し活市場規模已達約 3.5 兆日圓，與動漫產業、角色授權產業並列為日本重要文化經濟支柱，顯示其早已超越單純「興趣」的範疇。2025 年 1 月調查顯示，日本推し活人口已達約 1384 萬人，涵蓋 15 至 69 歲族群，顯示這項文化已不再侷限於年輕世代。消費力方面，每人每年平均投入約 25 萬 5000 日圓於推し活相關支出，包含演唱會、周邊商品、聯名活動及旅遊等，整體推動市場規模達到約 3.5 兆日圓。

此外，該市場年成長率達16%，推し活人口一年增加約250萬人，在疫情後娛樂市場復甦的過程中展現出強勁成長動能。推し活快速成長的關鍵之一，在於社群平台如 X、Instagram 與 TikTok 的擴散效應。粉絲透過分享應援內容與交流互動，強化社群連結，也進一步擴大粉絲文化影響力。同時，消費模式也從單純購買商品轉向「體驗型消費」，如聯名咖啡廳、朝聖旅行、美容與穿搭等，讓推し活深入日常生活。

推し活也逐漸與地方經濟結合，其中最具代表性的形式為「聖地巡禮」，例如以電影「你的名字」與「聲之形」為背景的地區，每年吸引約 103 萬人次造訪，帶來約 230 億日圓消費，整體經濟效益達 253 億日圓。此外，沼津市 與動畫 《Love Live! Sunshine!!》合作推出觀光企劃，結合交通、活動與消費，成功吸引外地粉絲，帶動當地餐飲與住宿需求。