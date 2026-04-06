《柯南》30周年咖啡廳亮相　「倫敦冰淇淋吐司」紀念甜蜜時光

記者楊智仁／綜合報導

《名偵探柯南》TV動畫迎向30周年紀念，台灣首場主題café即將在4/10~5/28於MyAnime Cafe台北三創店及高雄夢時代店登場，主題視覺以優雅禮服造型設計，活動期間用餐及消費滿額均可獲得全新特典，更推出非主餐甜點時段的30周年紀念甜點，每日限量供應。

▼《柯南》30周年主題咖啡台灣兩地亮相。（圖／翻攝自廠商提供）

《名偵探柯南》TV動畫30週年紀念café將推出多道角色專屬餐點，不僅有粉絲熟悉且具代表，如柯南的經典美式漢堡、安室的特製美味三明治、新一的清新檸檬蛋糕等等，更推出以新一&小蘭、平次&和葉，以及優雅基德為設定的三種風味聖代，搭配充滿愛與美好的LOVE紀念卡，為所有粉絲帶來甜蜜祝福。

主題活動期間將推出30周年紀念甜點「倫敦蜂蜜冰淇淋吐司」，結合蜂蜜的優雅香氣及濃郁的奶油吐司，搭配冰淇淋及繽紛水果，每一口都是甜蜜好滋味。紀念甜點只在非主餐的下午茶時段推出，每日數量有限，點餐即贈B6尺寸工藝紀念卡。此外，更有兩階段滿額活動，4/10-5/3全店消費滿額贈隨機紀念寫真1張，5/4~5/28消費滿額贈隨機紀念色紙1張，均為數量有限送完為止，台北店及高雄店用餐前請先上網訂位。