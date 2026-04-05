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帳號15年心血搬個家全毀！玩家怒批PS鎖區：別綁架我的人生

記者楊智仁／綜合報導

一名長期使用 PlayStation 的玩家近日在網路上發文，批評 Sony 帳號鎖區政策，直言自己經營 15 年的帳號因搬遷國家而陷入無法正常使用的困境，數千小時遊戲時間、數百個白金獎盃，還有成長回憶可能就此付之一炬。

▼帳號15年心血搬家全毀、玩家批PS鎖區。（圖／翻攝自PlayStation）▲▼PS卡死。（圖／翻攝自推特）

該玩家表示，自己「人生中一切都能改變」，包括居住地、職業、汽車、銀行帳戶甚至國籍，但唯獨 PlayStation 帳號地區無法更動，這種狀況「令人心碎」因為帳號中累積 15 年數位歷史，包含數千小時遊戲時間、數百個白金獎盃，以及大量承載成長回憶的作品，然而，隨著他從東歐搬至德國後，帳號宛如「數位幽靈」無法使用當地信用卡，也無法瀏覽當地 PlayStation Store，只能透過遊走灰色地帶買禮物卡或建立「替代帳號」等方式，勉強進行消費與下載內容。

他同時指出，其他主流平台如 Xbox、Steam，甚至 Nintendo 與行動平台應用程式，都允許用戶更改地區設定，唯獨 Sony 仍維持嚴格鎖區制度，此舉如同「把玩家綁架在當初註冊帳號的土地上」。該貼文迅速在網路上引發熱議，短時間內突破 50 萬觀看。許多玩家在留言中分享類似經歷，表示曾因相同問題被迫放棄經營 10 至 20 年的帳號，甚至有來自拉脫維亞的玩家指出，其國家根本未被納入 PSN 服務範圍。

目前常見的替代方案包括購買原地區的點數卡儲值，或另外建立新地區帳號來購買 DLC 內容，但這些方法被玩家批評為過於麻煩，且影響使用體驗，根據外媒報導，另一種被認為極端的解決方式，是刪除原帳號並等待 30 天後重新註冊新帳號。據稱此方法曾由 Sony 方面建議，但意味著玩家必須放棄所有遊戲購買紀錄與成就，對多數人而言難以接受。

關鍵字：PlayStation

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