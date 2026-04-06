《最後生還者》續作沒有結束？　製作人突喊「最後幾站」網瘋猜

記者黃冠瑋／綜合報導

《最後生還者2》中「喬爾夫球」事件造成許多玩家感到意難平，但遊戲性和製作品質上都受到外媒盛讚，因此口碑相當兩極化。如今距離遊戲最早誕生已有二十個年頭，對此，也讓資深製作人尼爾德魯克曼分享心路歷程，然而就有人發現其中一段「還剩餘最後幾站」，可能暗示著《最後生還者》續集開發仍在繼續。

▼《最後生還者》製作人突喊還有最後幾站。（圖／翻攝自《最後生還者》Steam）

根據外媒報導，近期《最後生還者》資深製作人尼爾德魯克曼在個人社群上分享，他近日偶然找到當時2003年為這部作品繪製的原始草圖，仔細回想遊戲還未問世的構想，從講述一個男人、他的養女以及他們穿越滿目瘡痍的美國之旅，讓他不禁感嘆真是一段「奇妙的旅程」。

看似平淡無奇的文章，但德魯克曼就在後續闡述「對這段過程的每一部分都心存感激，尤其是通往前方道路上剩餘的最後幾站」，而這句話成功激起無數玩家猜想，畢竟這段背後，就暗示著開發團隊尚未停止。至於這段描述解讀，有人則是認為是指HBO製作的《最後生還者》真人影集第三季將在2027年登場，這也是被預測及有可能是該系列收官。

然而其他人則不太認同，畢竟早在《最後生還者》真人影集第三季製作前，尼爾德魯克曼就退出參與，再加上頑皮狗自2023年以來就有透露，至少有兩款遊戲正在開發中，其中一款是《星際：異端先知》，另一款遊戲至今仍然是個謎，因此很有可能就是《最後生還者3》製作。值得一提的是，德鲁克曼先前曾多次對系列未来抱持著結束態度，如今的有感而發，讓人不禁聯想第三部，畢竟德鲁克曼退出影集製作，就是在忙於專心處理影集之外各種正在進行的相關事務。