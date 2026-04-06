《黃泉使者》霸權預定？異世界人氣作來襲　4月新番矚目清單

記者楊智仁／綜合報導

隨著春天年到來，眾所矚目的 4 月新番即將陸續登場，本季春番除了有《Re:0》、《史萊姆》等異世界續作，還有《鋼之鍊金術師》其作者荒川弘的最新力作《黃泉使者》，接下來就跟著本篇文章一起來看看這季備受矚目的動畫作品吧。

《黃泉使者》

《黃泉使者》是由荒川弘所繪漫畫於 2022 年開始連載， 截至第10卷為止的累計發行量已突破 400 萬部，本作曾獲得全國書店店員推薦漫畫第二位，也在日本動漫新聞網站投票調查「最想動畫化的作品」中榜上有名，如今動畫確定 4 月 4 日起連播兩個季度。

《黃泉使者》少年尤爾出生在一個清淨的深山村莊裡，雙胞胎妹妹阿薩則是一直被關在村子深處的牢獄裡「工作」，某一天村莊突然遭到神祕人士的入侵，村民一一遭到殺害，帶頭的其中一個女性，居然自稱為阿薩而且稱呼尤爾為兄長，甚至還說牢裡的阿薩是假的，前來攻擊村莊的目的就是要把尤爾帶走，情急之下，尤爾喚醒了大家一直視為村莊守護神的左右大人應戰…。

《Re:從零開始的異世界生活》第四季

異世界經典作品《Re:從零開始的異世界生活》幾乎每季播出都會成為該季霸權，高水準戰鬥場面、緊湊劇情、人物塑造都相當成功。經過一年等待，第四季「賢者之塔」馬上要在 4 月 8 日放送，該篇章被認為是小說最精彩章節之一，打鬥融合文戲邁入下個高潮，世界秘密以及角色之間互動將有大幅進展。

《關於我在無意間被隔壁的天使變成廢柴這件事》第二季

《關於我在無意間被隔壁的天使變成廢柴這件事》動畫第一季於 2023 年放送，可說是戀愛番中高人氣作品，女主角椎名真晝天使超婆形象，自然地撒嬌卻又因此感到害羞的模樣相當可愛，小倆口瘋狂發糖頻繁對彼此心臟爆擊。時隔三年第二季終於在 4 月 3 日放送，故事時序來到情人節在街頭充滿粉紅色浪漫氛圍之際，真晝似乎也在準備著什麼，同時，真晝與父母之間的關係即將揭曉…。

《關於我轉生變成史萊姆這檔事》第四季

《史萊姆》的故事將繼續下去，坦派斯特開國祭順利落幕，利姆路下一個目標是加盟西方諸國評議會，並以此作為開端，更加擴大經濟圈，然而西方評議會暗中的支配者「貪婪」的瑪莉安貝爾警戒著利姆路強大的力量，決定在無法控制之前擊潰對方，在各種思慮交錯之下，企圖消滅利姆路的策略靜靜展開…。

《魔法帽的工作室》

奇幻作品《魔法帽的工作室》發行後取得了正面迴響，2017 年和《約定的夢幻島》、《古見同學》、獲頒宮脇書店主辦的「Miyawaki Comic Award（ミヤコミ）」獎項。故事描述，一名出身小村莊的少女可可，自幼便對魔法師憧憬不已。然而，除了註定生為魔法師的人，其他人既無法成為魔法師，也不能目睹施展魔法的瞬間，因此她放棄了成為魔法師的夢想。沒想到在某天可可撞見了造訪村莊的魔法師．奇夫利使用魔法的模樣，這是降臨在嚮往當魔法師的少女身上，絕望與希望的故事。

《冰之城牆》

上季高人氣新番《相反的你和我》作者阿賀澤紅茶繪製的漫畫，在 4 月新番中接力登場，故事描述，高中一年級的冰川小雪因其面部表情、態度和難以接近的氣質而被同學們秘密稱為「女王」。基本獨自一人、不擅長與人交往的小雪，只和同為青梅竹馬的好友安曇美姬一同玩耍，然而，此時一位名叫雨宮湊的男孩卻不斷向她靠近。

《鑽石王牌 actⅡ第2季》

等待許久的《鑽石王牌》終於回歸，作品採用「棒球留學」強校背後的努力，其角色描寫還有關於高中棒球燃燒青春的劇情都令人印象深刻，主角「澤村榮純」雖有潛力但並非常人認知中的天才選手，為了成為王牌他經歷無數努力挫折，在與另一位「降谷曉」良性競爭以及捕手「御幸一也」和各位隊友帶領下漸漸能夠在投手丘上獨當一面。在眾人的努力下，球隊朝著甲子園賽場步步邁進。

《小書痴的下剋上 領主的養女》

《小書痴》系列第四季，動畫製作公司由亞細亞堂更改為做《巨人》的WIT STUDIO。為了保護心愛的家人和朋友，梅茵離開平民區，以領主養女「羅潔梅茵」的新身分展開貴族的生活，然而，她的行程表被必須學習的新事物塞滿，連一點看書的時間都沒有，更要壓抑對家人的思念，讓她感到滿腹挫折。即使如此，梅茵還是不停地創造奇蹟，她先是端出了令上級貴族也折服的全新餐點，緊接著又為了建造新的孤兒院兼印刷工坊，開始籌辦艾倫菲斯特史無前例的慈善音樂會。