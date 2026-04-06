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Switch 2早晚要漲價...任天堂前員工曝「晶片油價」成本撐不住

記者楊智仁／綜合報導

隨著全球通膨與供應鏈壓力持續升高，次世代主機價格走勢備受關注。近期一名前任天堂銷售主管在節目中指出，未來 任天堂新主機Nintendo Switch 2的價格上調，恐怕只是時間問題。

▼Switch 2價格上調恐怕只是時間問題 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

該名前員工在《Kit & Krysta》Podcast訪談中表示，儘管任天堂勢必會盡可能延後調漲硬體售價，但從整體市場環境來看「最終仍無法避免」。他認為，任天堂近期在美國市場讓數位版遊戲價格低於實體版的策略，可能正是為了在未來調漲主機價格時，降低玩家反彈。

他指出，當前影響成本的因素相當複雜，包括長期存在的通膨壓力、新增的關稅負擔，以及AI需求帶動的晶片與記憶體價格上升。此外，近期國際油價飆升也進一步推高運輸與供應鏈成本，從製造到零售各環節都面臨漲價壓力。

更值得注意的是，一些較少被提及的因素同樣影響深遠，例如氦氣作為石油生產的副產品，是半導體製造過程中不可或缺的材料之一，一旦供應或成本上升，將直接推高手機與遊戲主機等硬體製造成本。同時，矽晶圓生產成本上升，也可能影響遊戲卡匣等相關產品價格。

該前主管表示，這些全球性因素短期內難以消退，反而可能持續加劇通膨壓力，使企業利潤空間不斷被壓縮，「即使任天堂能在部分領域做出讓步，硬體價格最終仍可能上調。」他進一步補充，任天堂可能透過其他收入來源來緩解壓力，例如周邊商品與IP授權，包括amiibo、公仔、服飾甚至樂高合作產品等。不過，一旦硬體利潤下降到一定程度，仍不得不透過調整價格來因應。

關鍵字：Switch 2

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