《天國降臨救贖2》遭控AI裁員　一句「翻譯過時」害他無比絕望

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著近年AI技術快速滲透各大產業，遊戲開發也面臨著各項考驗，像是AI使用、取代人力等。對此，近期《天國降臨：救贖2》工作室Warhorse Studio就遭到前員工聲稱已被裁員，原因竟是AI代替了他原本翻譯工作，目的是提高效率和節省開支，以此淘汰這些過時崗位，讓他感到無比絕望。

▼《天國降臨救贖2》遭控AI裁員。（圖／翻攝自X／@KingdomComeRPG）

事情其實是，一位自稱Max H的人士表示，自己從2022年7月起，他就一直在Warhorse Studios擔任捷克語翻成英語的翻譯。然而工作轉折在2026年3月27日，他被邀請參加一個會議，在會上突然被告知，從2026年4月起，他在公司的職位將「過時」，公司給他的理由是，為了提高效率和節省開支，他們希望今後所有翻譯工作都將使用AI。

在此之前Max H就透露，Warhorse Studios過去其實就有討論過使用人工智慧進行翻譯問題，在當時他有提出強烈反對以及不改變好處，但最終沒被採納，因此如今收到這樣消息，讓Max H感到無比絕望，不過他也呼籲粉絲不要騷擾其他員工，不要對Warhorse Studios的任何遊戲進行惡意評論，事情爆料只是出於對AI的改變。

截至撰稿時，Warhorse Studios尚未就Max H的說法發表聲明，但考慮到近年來電子遊戲公司頻繁裁員，因此此事也不足為奇。另外，Warhorse Studios也並非唯一一家被指控裁員並以AI取代員工案例，像是微軟在2025年一波裁員中的內部備忘錄就有指出，AI工具是裁員後的優先事項，在當時就引發了許多人質疑其他大型遊戲工作室是否也會利用人工智慧來削減成本。