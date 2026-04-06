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原作者罕見親砸錢參與動畫製作　「失敗就破產」賭一把明開播

記者楊智仁／綜合報導

日本漫畫家 かっぴー 近日透露，在其代表作《左撇子艾倫》動畫化過程中，自己以「出資者」身份參與製作委員會投入實際資金，成為相當罕見的案例，他也表示希望能更全面參與作品打造的一員，動畫將於 4 月 7 日開播。

▲▼作者親自出資。（圖／翻攝自YT）

他在個人YouTube頻道公開影片〈動畫如果失敗我就破產〉中，說明這項決定背後的原因與風險，一般來說，日本動畫多採「製作委員會」制度，由多家企業共同出資製作，原作者通常僅以版權方身份收取固定授權費或分潤。然而，かっぴー這次選擇以個人名義投入資金，除了原有的版權收益外，還能以投資者身份參與分潤，整體收益比例提升至約1.5倍。

對於為何做出這樣的決定，かっぴー表示，如果在不承擔風險的情況下對動畫製作提出意見，並不公平。因此選擇與製作團隊共同承擔風險，他也指出，透過出資能更深入參與整個製作流程，包括宣傳行銷與配音錄製現場等，讓自己不只是原作者，而是更全面參與作品打造的一員。

不過，這樣的做法也意味著更高風險，對此他坦言，「簡單來說，如果動畫失敗，我會賠很大。」かっぴー擁有廣告業背景，對於「將作品轉化為商業成功」有高度執著。過去也曾參與多項商業投資與企劃，包括利用廢棄花材釀酒的品牌「Lossis More」，以及擔任服飾公司高層並進行小額投資。此次為動畫出資，也被視為其一貫商業思維的延伸。

最後，かっぴー強調，他的目標是「讓所有參與這個作品的人都能賺錢、都能開心」，展現其不僅作為創作者，也作為投資人與製作人的多重角色。

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