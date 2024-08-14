統神無預警秀肌肉「要去拳上」　網友瘋猜：打蹦闆還陌生人？

記者蘇晟彥／綜合報導

統神近日除了積極瘦身外，也意外另闢戰場，與剛穿假貨致歉的蹦闆開戰，14日統神無預警在自己IG上「秀出肌肉照」，並寫下「8/18見 去CFC找顏老闆聊一下」，讓網友瘋猜統神終於要上拳上開扁。但是跟近日的仇人「蹦闆」打一架，還是能跟「陌生人」一戰，讓不少網友紛紛敲碗直喊，「好想快轉到8/18。」

▼統神秀肌肉暗示自己要上《拳上》。



被譽為「電競不死鳥」的統神，在今年痛失YouTube頻道後，原以為性格收斂，但近日卻又意外與蹦闆開戰，起因是蹦闆時常在影片中提到「最討人厭的就那個死胖子」、「想跟他打一架」等等，近日更嗆統神因為翻車才跑回Twitch開直播，讓統神不爽直接在直播中怒噴回去，最後兩人更連Mic大戰，但各自的擁護者都覺得對方邏輯死去、瘋狂挑針，最後沒結果的兩人直嗆「那就約拳賽見」。

對此，統神14日無預警秀出自己打拳的肌肉照，並寫下「8/18見 去CFC找顏老闆聊一下」，顏老闆就是鍇睿國際，同時也是PCS賽事執行單位的顏宥騫執行長，意思就是指自己在18號疑似有《拳上》相關的活動要參加，讓不少網友好奇是否是要正面跟蹦闆開戰，但也有人認為蹦闆真的不夠看，看「張家兄弟互毆」才最有流量，實際內容就要等18號才能揭曉。