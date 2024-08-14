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《獵人》工作進度放緩　冨樫義博發文嘆腰部老毛病再發作

記者楊智仁／綜合報導

日本超人氣漫畫家冨樫義博自 1998 年開始連載《HUNTER×HUNTER》（獵人），因為腰痛疾病時常休刊，不過這兩個月他在推特上積極更新讓許多粉絲相當興奮。然而近期有網友發現冨樫義博工作進度似乎變慢了，而老師也親自在推特上回覆情況。

冨樫義博自 2022 年開設網路社群帳號，主要是向大眾報告自己的身體狀況以及更新畫稿的進度，2023 年 11 月發表《HUNTER×HUNTER》第 37 冊提到，今後視身體狀況，不再以周刊連載的形式發表，但沒有具體透露日後如何更新。不過自今年 5 月開始，冨樫老師再次動筆，至今已經分享三個月的工作進度，先前還為「奇犽」生日時畫了一張主角團四人的慶生圖。

▼冨樫曾提到腰傷嚴重時要躺著創作。（圖／翻攝自@Un4v5s8bgsVk9Xp推特）▲▼獵人。（圖／翻攝自推特）

冨樫更新推特次數相當頻繁，每天大概能畫 2 - 4 頁，不過近期速度開始放緩，保持著每天更新 1 頁的進度，日前冨樫也發文表示「這幾天腰部的狀況不太好。」根據過去老師所描述狀況，腰傷嚴重的時候身體無法彎曲、甚至沒辦法用正常姿勢坐在椅子上，只有躺著才能勉強創作，而網友們在看完冨樫發文後也紛紛表示，「老師好好照顧身體」、「請將身體健康擺在第一位」、「每天更新近況真的很拚，但還是身體要緊。」

關鍵字：獵人冨樫義博

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