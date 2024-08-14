《七大罪》全新放置手遊「小小編年史」　粉絲向濃厚的休閒選項

記者蘇晟彥／台北報導

由網石（Netmarble）所開發《七大罪》放置RPG《七大罪：小小編年史》在13日正式推出，將動畫中經典角色Q版化，搭配休閒放置的玩法，玩家可以輕鬆重溫遊戲內的經典劇情，這次在事前受到官方邀請，搶先體驗的部分內容，就用最快速的方式帶領大家認識這款遊戲吧！

▼《七大罪：小小編年史》13日正式上市。



如果有玩過網石旗下同款《放置七騎士》的玩家，一定會對《七大罪：小小編年史》不陌生，基本上玩法雷同，藉由搜集各種在動畫中出場的角色，進行放置型戰鬥，在不斷通過關卡後挑戰更強的Boss，只要通關到越後面，獲得的獎勵就越多，能獲得更多素材來培養英雄。

遊戲的核心玩法非常簡單，就是「放置放置再放置」，只要將角色組隊完成，就會自動進行戰鬥，可以透過Auto自動挑戰關卡，因此不需要花費太多時間盯著手機，只要定時上來收成、確認關卡進度即可。跟《放置七騎士》一樣，大致上分成攻擊手、肉盾、恢復者（Buff）及減益者幾種類型，在戰鬥前可以放置在不同的進場位置，進入戰鬥後就可以解放雙手。

除了像是一般RPG遊戲的角色培養外，也可以透過酒吧來加成全體屬性，而不同英雄也會有一些相生相剋的屬性，因此在上陣前仔細思考敵方屬性，不會無腦就能一直通關。

此外，在《七大罪：小小編年史》，最讓粉絲興奮的莫過於可以以條漫的形式，重溫《七大罪》的故事，不管是沒看過故事、喜歡IP的粉絲，為了看完完整的故事，都是一個繼續推進關卡的動力。此外，遊戲中也有還原一些類似班的廚藝課等等的小遊戲，玩起來格外有趣。

其餘還有一些成長副本、素材部分，也都有借鑑遊戲內的劇情，這部分就留給玩家自行體驗。整體來說，對於休閒玩家而言，如果不想要花太多時間，滿推薦粉絲可以嘗試看看這款《七大罪：小小編年史》，但對於《七大罪》本來就沒有熱愛的玩家來說，這款的內容會略嫌有一點少，主要都是在看劇情跟收集各種角色。

對此，為了慶祝《七大罪：小小編年史》的上市，網石準備了多項遊戲內活動，並將提供玩家眾多獨家獎勵，包含：

・PICK UP召喚活動：在8月27日前，玩家召喚等級達到6級後，使用「PICK UP 英雄召喚券」或鑽石，將有更高的機率獲得＜憤怒之罪＞梅里奧達斯和＜貪心之罪＞班。

・簽到活動：玩家登入遊戲即可獲得大量獎勵，包括「英雄召喚券」、「抽卡」、「金幣」與「鑽石」等。簽到14天將能獲得最多「英雄召喚券*2,500」、「鑽石*5,000」和4位傳說英雄。

・7日接力任務：玩家連續7日完成每日任務即可獲得「鑽石」與「傳說英雄召喚券」等不同獎勵。每日任務包含抽卡、召喚英雄和神器製作。

此外，已完成事前預約的玩家還將獲得「英雄召喚券」、「鑽石」、「傳說英雄召喚券」、「上市慶典英雄召喚券」等豐富獎勵，更有機會獲得包括「黛安娜」在內的4名傳說英雄。