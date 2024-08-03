《新世界狂歡》大炎上！角色秒改強度　官方致歉玩家不買單怒喊退坑

記者蘇晟彥／綜合報導

深受玩家歡迎的BL向成人遊戲《新世界狂歡》近日發生大型炎上現場，官方在推出【捕捉星芒的造夢者｜布儡】角色後，因為卡面技能描述不夠準確造成強度太強，在玩家抽好抽滿後直接「調整技能」，造成不少粉絲暴怒直喊「退費」，儘管官方緊急發出2公告進行補償，但仍有大批玩家不買單直喊，「我就玩到這了！」





《新世界狂歡》近日推出布儡、艾德蒙特角色全新造型，讓不少粉絲衝著自己推的角色儲值，其中布儡在推出後，技能十分強悍，讓許多強度黨為了能順利通關，直接課好課滿。但在幾天後，官方認為【來自星界的呼喚】活動角色「SSR捕捉星芒的造夢者-布儡」的技能效果與預期設計不符。本次活動角色使用了新的技能體系，必殺技的加成效果應該在發動後覆蓋前次必殺技效果，並明確說明於技能描述中，但實際效果與說明皆未如預期運作，因此緊急將技能強度調降，但此舉立刻引發玩家反彈。

不少玩家認為，使用新的技能體系、技能設計，應該在推出之前就完善，怎麼會上市後秒改角色強度，對於花了大量金錢的玩家十分不公平，而且這一波也不能全部退費，僅依靠抽到的數量進行補償，認為官方「太超過」，認為官方此舉根本是詐欺，先欺騙玩家消費後再調整強度，讓粉專充滿大量批評，都要求官方出來面對。

但儘管官方在隔日立刻發佈第二次公告並進行補償，稍微平息小部分玩家怒火，但仍強調「宇宙布儡整體強度將遠超其他隊伍數倍，造成嚴重的不平衡。」、「關卡設計與強度調整：我們將不得不大幅上調關卡難度，這將導致未擁有宇宙布儡的玩家難以通關。」及「未來角色設計受限：所有新角色的強度都需要對齊宇宙布儡，這將導致現有角色強度不足，玩家過去努力培育的隊伍將被迫汰換。」。

對此，事件仍在炎上，抽好抽滿的玩家還是認為官方應該全額退費，讓玩家重新思考是不是要抽這一池，但也有人認為，官方的立意良善，要不然所有卡片都被取代，大家以後還會繼續玩嗎？