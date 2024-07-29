ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《神劍闖江湖》劍心聲優齊藤壯馬來台　遇男粉開心喊：好少見

記者楊智仁／綜合報導

漫博重磅活動《神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚・北海道篇— 》聲優手遞見面會，邀請飾演主角緋村劍心的聲優齊藤壯馬來台，動畫製作人丹羽將己也同場登台，兩人活動中深度對談作品及聲演話題之外，活動重頭戲為齊藤壯馬首度在台舉辦見面及手遞會，限額150名開賣後隨機秒殺完售，吸引死忠粉絲到場。

▼《神劍闖江湖》聲優見面會。（圖／曼迪提供）▲▼神劍闖江湖。（圖／曼迪提供）

隨著活動進行，一開始稍嫌拘謹的兩位來賓愈來愈自在，不僅暢談經典名作《神劍闖江湖》新動畫計畫的細節及心路歷程，齊藤壯馬原本就是原作粉絲，獲得主演機會時非常開心，同時也感受到壓力。丹羽製作人在動畫企劃及製作過程中，針對如何引出角色魅力也做了許多功夫，希望同時能滿足老粉絲與新粉絲的期望，兩位來賓也希望大家可繼續關注預計10月播出的二期動畫《京都動亂》篇。

▲▼神劍闖江湖。（圖／曼迪提供）

接下來限額150名粉絲手遞會中，由齊藤壯馬親手遞交複製簽名板給幸運粉絲，粉絲們也把握難得機會與他交流，過程中氣氛輕鬆歡樂，更有以往在日本活動時少見的男性粉絲前來，讓他非常開心。舞台活動最後來賓除了在劍心的角色立牌上簽名及留下大合照，更主動邀請粉絲們一起喊口號，為活動劃下完美的句點。

▲▼神劍闖江湖。（圖／曼迪提供）▲▼神劍闖江湖。（圖／曼迪提供）

本次活動結束後舉辦媒體聯訪中，齊藤壯馬表示對一期動畫中劍心告別小薰的場景，以及與齋藤一對決的地方都有深刻印象，希望大家可以注目這邊的演出，二期動畫中他本人最在意志志雄真實，志志雄是位很有魅力的角色，也是接替劍心的後輩，兩人因緣將為京都動亂篇掀起亂流；丹羽將己製作人則很在意新角色小操登場，她與劍心各種互動也是二期的亮點之一。另外齊藤壯馬表示以主角劍心來說，他最喜愛的招式是目前還沒登場的天翔龍閃，不過若以本作來看，因為他很喜歡齋藤一，所以牙突可說是他最愛招式。

兩位來賓本次來台因行程緊湊，只有在活動前日晚上先去品嚐台式熱炒，但兩人都覺得非常好吃，這次雖然品嚐美食的機會不多，也都期待未來還有機會來台與粉絲互動，以及體驗更多台灣文化。

▲▼神劍闖江湖。（圖／曼迪提供）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字：神劍闖江湖漫博聲優

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

《神劍闖江湖》劍心聲優齊藤壯馬來台　遇男粉開心喊：好少見

《無職轉生》聲優見面會漫博登場　魯迪希露菲夫婦同台放閃

寶可夢Ga-Olé Station TAIPEI東森廣場開幕！盼成消費者最佳休閒場所

無懼颱風攪局！漫博進場人數破紀錄　兩天37萬人塞爆世貿

大賞作《86 不存在的戰區》作家訪台！曝劇情走向逼哭編輯3次

《戰車世界》參戰戰遊網金屬節　羅伯殭屍、機車頭樂團造型推出

HTC《VDay誕生日》漫博初體驗　厄倫蒂兒、涅默在你眼前直接開跳

《航海王 時光旅詩》豪華版推出！指令式戰鬥系統展現草帽一行人特色

漫博粉絲衝刺進場搶限定精品　熱門動漫廠商聚人潮塞爆無法動彈

漫博2樓俯瞰圖曝光！米哈遊粉絲「佔領中心」塞爆整場交通全癱瘓

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《神劍闖江湖》劍心聲優齊藤壯馬來台

G奶女星爆紅！　網挖舊照驚：整形？

米哈遊粉絲「佔領中心」塞爆整場

《86 不存在的戰區》作家訪台

《寶可夢GO》道館守門員剋星整理

《航海王 時光旅詩》豪華版推出

「咒術、我推、排球少年」16強檔集結

漫博人數破紀錄：兩天37萬人

《英雄聯盟》PCS、VCS確定合併

台北電玩展四天狂吸36萬人次逛展

最新新聞

《神劍闖江湖》劍心聲優齊藤壯馬來台

《無職轉生》聲優見面會登場

寶可夢Ga-Olé Station TAIPEI東森廣場開幕

漫博人數破紀錄：兩天37萬人

《86 不存在的戰區》作家訪台

《戰車世界》參戰戰遊網金屬節

HTC《VDay誕生日》漫博初體驗

《航海王 時光旅詩》豪華版推出

漫博粉絲衝刺進場搶限定精品

米哈遊粉絲「佔領中心」塞爆整場

熱門快報

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366