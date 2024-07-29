《神劍闖江湖》劍心聲優齊藤壯馬來台　遇男粉開心喊：好少見

記者楊智仁／綜合報導

漫博重磅活動《神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚・北海道篇— 》聲優手遞見面會，邀請飾演主角緋村劍心的聲優齊藤壯馬來台，動畫製作人丹羽將己也同場登台，兩人活動中深度對談作品及聲演話題之外，活動重頭戲為齊藤壯馬首度在台舉辦見面及手遞會，限額150名開賣後隨機秒殺完售，吸引死忠粉絲到場。

▼《神劍闖江湖》聲優見面會。（圖／曼迪提供）

隨著活動進行，一開始稍嫌拘謹的兩位來賓愈來愈自在，不僅暢談經典名作《神劍闖江湖》新動畫計畫的細節及心路歷程，齊藤壯馬原本就是原作粉絲，獲得主演機會時非常開心，同時也感受到壓力。丹羽製作人在動畫企劃及製作過程中，針對如何引出角色魅力也做了許多功夫，希望同時能滿足老粉絲與新粉絲的期望，兩位來賓也希望大家可繼續關注預計10月播出的二期動畫《京都動亂》篇。

接下來限額150名粉絲手遞會中，由齊藤壯馬親手遞交複製簽名板給幸運粉絲，粉絲們也把握難得機會與他交流，過程中氣氛輕鬆歡樂，更有以往在日本活動時少見的男性粉絲前來，讓他非常開心。舞台活動最後來賓除了在劍心的角色立牌上簽名及留下大合照，更主動邀請粉絲們一起喊口號，為活動劃下完美的句點。

本次活動結束後舉辦媒體聯訪中，齊藤壯馬表示對一期動畫中劍心告別小薰的場景，以及與齋藤一對決的地方都有深刻印象，希望大家可以注目這邊的演出，二期動畫中他本人最在意志志雄真實，志志雄是位很有魅力的角色，也是接替劍心的後輩，兩人因緣將為京都動亂篇掀起亂流；丹羽將己製作人則很在意新角色小操登場，她與劍心各種互動也是二期的亮點之一。另外齊藤壯馬表示以主角劍心來說，他最喜愛的招式是目前還沒登場的天翔龍閃，不過若以本作來看，因為他很喜歡齋藤一，所以牙突可說是他最愛招式。

兩位來賓本次來台因行程緊湊，只有在活動前日晚上先去品嚐台式熱炒，但兩人都覺得非常好吃，這次雖然品嚐美食的機會不多，也都期待未來還有機會來台與粉絲互動，以及體驗更多台灣文化。