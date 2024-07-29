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《波拉西亞戰記》6 KOL率成員佔領漫博攤位搶寶　狂讚「旅團系統」：玩起來才像一家人

記者蘇晟彥／台北報導

遊戲橘子代理的《波拉西亞戰記》自開服後就受到玩家熱烈喜愛， 從7月 26 日至 29 日在第23屆漫畫博覽會中設置攤位，以遊戲中的經典元素「圖騰獸」及「賽爾卡林」作為背景設計，邀請所有旅團到現場同歡。而在《波拉西亞戰記》冒險的6個旅團及「精神領袖」也在27日到現場展開另類「據點戰」，透過打卡、線下相見歡的方式，延續旅團間的友情，對此，在「貳樓」旅團的若帆就開玩笑說，「今天有個超級黑、每次打王都不會掉寶的團員是第一次相見歡，也想看看他在現實是不是也這麼黑！」

▼在《波拉西亞戰記》6位經營風格不同旅團的「精神領袖」帶著成員來到漫博首次相見歡。（圖／記者李毓康攝）

▲▼漫博橘子嘉年華「波拉西亞戰記」線下活動。（圖／記者李毓康攝）

▼遊戲中經典「圖騰獸」就矗立在攤位門口，不少旅團成員搶著拍照留念。

▲▼漫博橘子嘉年華「波拉西亞戰記」線下活動。（圖／記者李毓康攝）

《波拉西亞戰記》官方今年在漫畫博覽會中首次參戰，將遊戲中許多經典元素搬到會場，打造出讓不少玩家一看到就搶著拍照的區域，像是「圖騰獸」、「賽爾卡林 」等等，現場也設置試玩區，讓還沒踏入《波拉西亞戰記》世界的玩家有機會可以現場體驗畫風超精美、場景超細緻的遊戲內容。而都到了現場好康自然也少不了，這次只要在現場試玩，參與「賽爾卡林破防戰」，通過指定任務就可以獲得「坐騎召喚高級禮物*1」及「造型召喚高級禮物*1」，而作為遊戲中最大賣點的「旅團系統」，官方更祭出專屬「旅團快速通關」活動，只要同旅團兩位以上成員，於展區打卡並出示旅團證明、完成報到，就可以爽拿現場所有虛寶及實體週邊，讓現場湧入大量搶好康的玩家參與。

在27日時，官方就邀請 6位KOL帶領旅團成員來到漫博現場同歡，作為在卡德納世界旅團排名第一的「叔公門」就直接到線下開啟了同樂會，以執行官當作職業的黑綸就說，自己跟旅團成員是從其他遊戲就認識，都喜歡遊玩戰鬥比較多、需要一直跟玩家PvP的遊戲，《波拉西亞戰記》上線後看了介紹就覺得滿適合，尤其是遊戲中旅團系統做得非常方便，可以透過便捷的功能直接號召團員打Boss、刷黑劍等等，這次剛好有漫博的機會可以跟旅團成員見面，就帶著大家一起來搶寶了。

▼黑綸認為「旅團系統」非常方便，整合了很多功能可以非常快速開啟團隊活動。

▲▼漫博橘子嘉年華「波拉西亞戰記」線下活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼漫博橘子嘉年華「波拉西亞戰記」線下活動。（圖／記者李毓康攝）

知名MMOPRG系的令狐沖爺爺也不甘於後，號召超多「轉珠大聯盟」旅團成員到場，他說《波拉西亞戰記》的旅團功能真的超方便，以前都要透過賴群、Discord等等，可能有些人設定出錯或是有狀況，就很難把大家拉到一塊，但這次在遊戲內就有很多貼心功能，可以讓喜歡團體生活的玩家更輕鬆地玩在一塊，而他自己最喜歡是24小時的據點攻城戰，可以配合旅團成員的步調隨時開戰，但不是只有無腦攻擊，也要思考防禦策略，而他也笑稱「自己旅團全都是瘋子，每天就是跟著我到處幹來幹去！」

此外，旅團宗旨是「快樂快樂再快樂」的米徒事務所，也由米餅的號召下現身漫博的攤位，以香射手作為職業她認為，《波拉西亞戰記》是近期玩過畫風最好的一款MMORPG，不管是人物建模、背景畫風，都相當出色。她也補充，《波拉西亞戰記》有滿多可以團體活動的任務，像是刷黑劍、據點戰，很容易在遊戲中就忘記時間。而且有非常多可以提升機體的方式，滿適合喜歡團隊合作、互動還有中小課的玩家一起加入，而米餅在現場也宛如開起小型見面會，不少團員都在攤位中拉著她四處合照，留下屬於旅團間最難忘的回憶。

▼現場出現許多支持米餅的粉絲，在攤位中拍照、打卡留下專屬回憶。

▲▼漫博橘子嘉年華「波拉西亞戰記」線下活動。（圖／記者李毓康攝）

▼米餅在現場跟著旅團成員們一起同樂。

▲▼漫博橘子嘉年華「波拉西亞戰記」線下活動。（圖／記者李毓康攝）

而在遊戲中選擇較少見職業「咒文刻印師」的若帆，喊出「人人有功練、人人有寶拿」的口號，帶領著「貳樓」的成員一起到現場，她開玩笑的表示，「我們裡面有一個手非常黑的成員，曾經過高記錄三天打王都沒掉寶，今天就想來現場看看他本人是不是也那麼黑！」針對旅團系統，她也表示，可以快速揪團打王真的很方便，

「東京勤射隊」金旋風也補充，《波拉西亞戰記》旅團的連結真的做的很棒，不會像是各玩各的遊戲，加入旅團後不僅可以認識更多新朋友，也可以獲得很多資源強化自己，慢慢地將旅團的目標架構出來，一起完成的那種感覺很棒，而自己最喜歡的部分就是據點戰，由於旅團比較偏休閒，所以玩起來沒有太大負擔，他也推薦注重畫質、喜歡跟人一起打Game的玩家可以入坑這款《波拉西亞戰記》。

▲▼漫博橘子嘉年華「波拉西亞戰記」線下活動。（圖／記者李毓康攝）

▼若帆在跟團員合影時還出現「小小旅團成員」，可愛模樣讓現場手機狂拍。

▲▼漫博橘子嘉年華「波拉西亞戰記」線下活動。（圖／記者李毓康攝）

最後貝瑞Barry也說，自己沒有跟旅團成員在現實世界見面過，自己的「第一次」就獻給《波拉西亞戰記》，他透露自己是跟旅團成員說，「我有裝備沒抽到，我們就在現場一起抽！」，他也笑著補充，原本是想要加入一個休閒公會，但不小心就跟著團員打到了第一名！他指出旅團的設計機制滿不錯，互動、資源分配都非常完善，喜歡練等地就可以加入打Boss的活動、喜歡PvP的就可以進行24小時據點戰，自己最喜歡的就是打Boss的環節，有一些機制非常有挑戰性，不是無腦可以通關。

《波拉西亞戰記》在漫博攤位將持續到7月29日，還沒有搶寶的玩家，記得號召你的旅團成員一起到場，就可以無痛收割現場所有虛寶及實體週邊！

▲▼漫博橘子嘉年華「波拉西亞戰記」線下活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼漫博橘子嘉年華「波拉西亞戰記」線下活動。（圖／記者李毓康攝）

▼不少玩家到攤位搶好康。

▲▼漫博橘子嘉年華「波拉西亞戰記」線下活動。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字：波拉西亞戰記漫博漫畫博覽會旅團

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