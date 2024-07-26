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《航海王 時光旅詩》豪華版推出！指令式戰鬥系統展現草帽一行人特色

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布 Nintendo Switch™版《ONE PIECE 時光旅詩 豪華版》已於 7 月 25 日正式發售，並同步公開發售宣傳影片，本宣傳影片中，玩家們可以看到從神秘島嶼「瓦弗洛德」開始，圍繞著草帽一行人的「記憶世界」而展開的故事，以及漫畫原作者尾田榮一郎老師所描繪角色等充滿本作的魅力所在畫面。

▼《ONE PIECE 時光旅詩 豪華版》。（圖／萬代提供） ▲▼航海王。（圖／萬代提供）

為紀念原作漫畫及動畫皆大受歡迎的《ONE PIECE》連載 25 周年而製作 RPG，《ONE PIECE 時光旅詩》登陸Nintendo Switch™平台。本作收錄通關遊戲本篇後才可遊玩追加劇情「舊日絮語」、追加服裝「踏上旅途的服裝套組」、追加服裝「狙擊王服裝」以及全新登場「造訪水都的服裝」，玩家可以透過本作一口氣體驗《ONE PIECE 時光旅詩完整內容。

【令人懷念又新鮮的遊戲原創劇情】

航行途中被捲入暴風雨的草帽一行人，最後漂流到一個被暴風環繞蓊鬱小島「瓦弗洛德」，為了取回被島上神祕少女「莉姆」所奪走的力量，草帽一行人決定前往他們的記憶世界「梅默瑞亞」，在 2 年後的草帽一行人才可能描繪「懷念的世界」中展開新冒險，盡情體驗令人懷念又新鮮的原創劇情。

▲▼航海王。（圖／萬代提供）

【ONE PIECE ×指令式戰鬥系統】

以玩家熟悉指令式戰鬥為核心，並加入「ONE PIECE」世界獨有要素，呈現出本作獨特的戰鬥體驗。為了可以最大幅度的體現草帽一行人的個性，本作除了需要在多個戰鬥區域移動並戰鬥「多區域混戰制」以外，還有「突發事件」系統會帶來隨機且意想不到的情境，玩家可以一邊充分活用草帽一行人的技能一邊攻略，體驗本作獨特戰鬥體驗。

▲▼航海王。（圖／萬代提供）

【原作者所繪製的原創角色】

本作中，玩家可以操控草帽一行人展開冒險，除此之外，由漫畫原作者尾田榮一郎老師所繪製的原創角色及敵人也將於遊戲中登場。盡情享受本作透過原作者協助才得以實現，以「ONE PIECE」世界縝密設定為背景偉大冒險。

▲▼航海王。（圖／萬代提供）

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