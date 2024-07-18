漫博／《柯南》劇場版商品全集合、《孤獨搖滾》電影稀有套票只賣1天

記者楊智仁／綜合報導

7/24-7/29漫畫博覽會，曼迪帶來今年暑假最熱門《名偵探柯南》劇場版商品，帥氣基德與平次周邊齊聚。《Free!》10周年商品、人氣爆紅《孤獨搖滾!》新品漫博首賣、還有漫博名物「6大福袋」、日本直送台灣《進擊的巨人》、《藍色監獄》、《LoveLive!》百款夯品，，滿額再參加大獎抽抽樂。兩大聲優活動，親睹人氣聲優「齊藤壯馬、浪川大輔」機會。

▼曼迪漫畫博覽會主題商品。（圖／曼迪提供）

《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》熱烈上映中，曼迪推出柯南、平次、基德等人帥氣小午安枕，以及集結劇場重要角色的7.5cm大胸章，更有本次劇場版最受注目的基德單人被套，白天看電影，晚上基德陪你入睡。粉絲年年敲碗《Free!》終於推出最新商品，包含10周年紀念圖設計的角色磁鐵、以劇場版「the Final Stroke」水漾美圖設計的陶瓷杯墊，更一口氣推出2款紀念收藏複製畫集，與各位粉絲一起回顧這10年來的美好回憶。

今年暑假重點強檔《孤獨搖滾》劇場總集篇上映，特別為大家帶來「團結BAND」的精采時刻！不論是小孤獨或芒果箱的絨毛零錢包，還有可愛又實用的骰子吊飾，隨時隨地都能享受Special「孤獨時光」。不僅如此，7/26全台上映的《劇場總集篇 孤獨搖滾！Re:》各項豐富預售票現正熱賣中，7/25漫博曼迪攤位快速窗口推出超稀有SSR套票，限定7/25現場1日販售。套票內容含1張電影單人交換券，及遠渡重洋來台的日版迷你壓克力立牌，連日本都難以入手的超級稀有品，數量有限售完為止。

曼迪今年特別與日本Theキャラ合作，引進各大熱門作品日版周邊商品，包含今年暑假電影剛上檔的《藍色監獄》、永世經典《進擊的巨人》、週刊少年JUMP名作《家庭教師HITMAN REBORN!》、永遠偶像《LoveLive!》等，最特別的是女性向遊戲品牌「Otomate」周邊在曼迪也能入手，包含《Collar×Malice》、《Code:Realize系列》、《虔誠之花的晚鐘》、《終遠的威爾修》等，數量有限敬請把握。

本屆漫畫大會曼迪一口氣邀請兩位人氣聲優來台。7/27經典大作《神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚— 》飾演主角緋村劍心的聲優齊藤壯馬首度來台舉辦見面會，同場邀請製作人丹羽將己連袂出席，兩人將暢談動畫製作與配音秘辛，同時也會談論即將於10月開播的二期動畫「京都動亂」。7/28舉辦擔任動畫《現代誤譯》原案企劃及主演的聲優浪川大輔來台，現場不僅將和King Record製作人林玄規同台進行深度對談，也將舉辦浪川大輔親筆簽名會。喜愛兩位聲優及作品的粉絲千萬別錯過機會。

漫博名物「曼迪6大夏日福袋」首推今年最新劇場版《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》福袋，其他還有《孤獨搖滾！》、《名偵探柯南》、《戀與製作人》、《Fate系列》、《曼迪精選》等組合，限量推出完售不補。一番賞同樣全新到貨，《HOLOLIVE ART ACRYLIC COLLECTION》、《我推的孩子》、《銀魂》、《航海王》、《鋼彈Seed》等熱門作品，合理價格現場販售，完全正版有保障。