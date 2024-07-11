「巴哈市集」600攤位報名創新高　二手遊戲動漫好物每年人潮爆滿

記者楊智仁／綜合報導

由巴哈姆特電玩資訊站主辦暑假最大檔二手動漫、遊戲、玩具交易市集「2024 巴哈市集」將於本周末 7 月 13 日、14 日於台北地下街 Y15 至 Y28 盛大登場，本次報名攤位更是創下歷年新高，讓粉絲們在夏天可以好好挖寶。

▼2024 巴哈市集。（圖／巴哈提供）

全球二手產品市場正在經歷大幅成長，根據美國市調機構 Maximize Market Research 研究報告指出，2023 年二手市場規模約 4 千 6 百億美元，2030 年將成長至 1 兆 1 千 2 百億美元，年複合成長率達 13.6％。 而「巴哈市集」一直以來都是玩家暑假最關注的動漫遊戲二手市集，每年都可以吸引單日超過 2 萬人次來訪，今年報名攤位數達到 6 百攤，相較去年增加了 50% 創下歷年新高。

「2024 巴哈市集」同往年選在台北地下街 Y 區廣場舉辦，攤位分為「二手區」與「自創區」，攤主可以自由展示、銷售自己收藏的各種遊戲與動漫畫相關商品，包含遊戲光碟、玩具公仔、漫畫、桌遊、3C 產品等。「二手區」每年都吸引大量攤主帶來出清的 ACG 相關的模型玩具以及各式周邊小物，並以實惠的價格出售，適合喜愛尋寶撿便宜的玩家。「自創區」則集結許多二創同人周邊及以 ACG 題材為靈感的創意商品，讓玩家有機會獲得獨一無二的創作商品。

【玩家票選 最受期待攤位】

1. 柚你好會賣：種類繁多包含 hololive、搖曳露營△、崩壞系列、絕版漫畫小說遊戲。

2. 台北熱：初音相關周邊，販售初音景品、小色紙、胸章、立牌、資料夾等。

3. YUE 公仔小舖：二手及全新景品 PVC 出清。

4. 童心未泯：販售力霸王、怪獸、SIC 系列、神奇寶貝大膠、指偶等日系老物。

5. VTUBER 二創：主打青桐高中（あおぎり高校）及 hololive 二創商品。