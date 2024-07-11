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《涼宮春日的憂鬱》聲優平野綾將來台北開唱！睽違13年揭滿滿回憶

記者楊智仁／綜合報導

日本超人氣聲優歌手平野綾日前宣布即將舉辦首次亞洲巡迴演唱會後，就有許多粉絲敲碗期待 8 月 16 日台北場售票情報，日前，主辦單位海日娛樂傳媒宣布本次《AYA HIRANO ASIA TOUR 2024 ～RE:BOOT～》台北場演出門票將在 7 月 13 日中午 12 點啟售。多年沒來台灣的平野綾也提早向粉絲喊話，「好久不見！請大家好好期待演出！」

▼歌手平野綾將來台辦演唱會。（圖／翻攝自海日娛樂傳媒）▲▼ 平野。（圖／翻攝自海日娛樂傳媒）

早在童星身份出道前就加入兒童劇團的平野綾，2000 年參演日劇並演唱主題曲後開始嶄露頭角，隨後 2001 年為《天使的尾巴》配音以聲優身份正式出道，2006 年聲演八年級生一代回憶的《涼宮春日的憂鬱》主角「涼宮春日」後開始大放異彩，接連演出人氣作品《死亡筆記本》中為夜神月神魂顛倒的「彌海砂」，以及《幸運☆星》中的宅女「泉此方」等一眾超人氣角色，本月稍早更宣布將擔任全新劇場版《凡爾賽玫瑰》女主角「瑪莉·安東妮德」配音工作。

▲▼ 平野。（圖／翻攝自海日娛樂傳媒）

飾演涼宮春日一角後大放異彩的平野綾，2006 年發行個人首張單曲《Breakthrough》以歌手身份出道，至今發行過 13 張單曲、5 張專輯，也曾獻唱許多角色人物的主題曲，其中《God knows...》更是成為平成年間動漫歌曲的代表作之一。除了擔任聲優、歌手，她在舞台劇領域的活躍同樣令人關注，2023 年《鏈鋸人》2.5 次元舞台劇飾演「真紀真」一角讓她再次登上推特話題趨勢，更有許多粉絲好評「是從原作中走出來的人物！」

▲▼ 平野。（圖／翻攝自海日娛樂傳媒）

許多領域表現都持續亮眼的平野綾，今年 6 月宣佈開啟個人首場亞洲巡演《AYA HIRANO ASIA TOUR 2024 ～RE:BOOT～》，而台北場將於 8 月 16 日於三創生活園區 5 樓 Clapper Studio 舉辦，門票預計 7 月 13 日中午 12 點於 KKTIX、全家便利商店全面啟售，更多詳情請見官方臉書專頁。

【平野綾 ASIA TOUR 2024 ～RE:BOOT～in Taipei】

日期：2024年8月16日（星期五）
地點：Clapper studio三創生活園區5樓
時間：18:00開場／19:00開演

▲▼ 平野。（圖／翻攝自海日娛樂傳媒）

關鍵字：平野綾亞洲巡演聲優歌手演唱會涼宮春日的憂鬱

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