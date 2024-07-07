《我推的孩子》小愛一家模型！阿奎亞、露比依偎媽媽重現溫馨日常

記者楊智仁／綜合報導

去年超人氣動畫《我推的孩子》第二季 7 月 3 日晚間正式播出首集，製作組帥氣呈現方式讓人相當期待劇情發展，故事邁入「舞台劇篇」不過對於阿奎亞來說，這只不過是挖掘關於母親「小愛」真相的一個過程。伴隨著熱潮，日本模型製造商 KADOKAWA 宣布推出「小愛 阿奎亞 露比 Mother and Children」比例模型，帶大家回顧小愛一家過去的溫馨時刻。

▼小愛 阿奎亞 露比 Mother and Children。（圖／翻攝自 GSC）

2023 年《我推的孩子》首季胃痛又反轉劇情馬上引爆熱潮，動畫結合復仇、戀愛實境秀、網路霸凌、偶像培養等多項主題，再搭配 YOASOBI 現象級神曲〈IDOL〉助陣可以說是紅遍全球，並橫掃去年動畫界多項大獎。隨著今年動畫邁入第二季，這次 KADOKAWA 推出「小愛 阿奎亞 露比 Mother and Children」1/8 比例模型全高 10.5 公分附專用台座，小愛、阿奎亞、露比主視覺作為基礎，將家庭溫暖平靜日常生活呈現在大家面前。開心跳到小愛身上的露比，媽媽以笑臉回應，看似毫不在意的阿奎亞則被小愛抱在懷裡，三人模樣細緻表現，就連阿奎亞拿著 B 小町寫真集等細節也完美呈現。目前該模型已經開放預購，預計 2025 年 2 月出售。