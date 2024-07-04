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宇宙神遊《棕色塵埃2》「超巨純白誘惑」現身台北地下街

記者蘇晟彥／綜合報導

從一開始福利摳爆，到近期一週年各種好康大放送、加上角色大到爆炸的宇宙神遊《棕色塵埃 2》將於 4日推出全新故事卡帶14「神聖審判」，女主角悠絲提亞新服裝「神聖悠絲提亞」PV也同步推出，同時官方為慶祝一週年，特地在台北地下街刊登戶外廣告，超巨大的純白誘惑讓不少粉絲直喊「一定去打卡」，官方更加碼預告線下粉絲見面會即將舉辦。

▼《棕色塵埃2》將舉辦線下粉絲見面會。（圖／翻攝自粉專）

▲▼ 棕色塵埃2

▲▼ 棕色塵埃2

由 NEOWIZ 營運，GAMFSN 開發的冒險 RPG《棕色塵埃 2》將於 7 月 4 日（四）維護後新增故事卡帶 14「神聖審判」，並推出新角色「神聖悠絲緹亞」，為了慶祝新故事上線，官方特地在台北地下街4號廣場張貼戶外廣告，以女主角全新服裝「神聖悠絲緹亞」將以無法抗拒的絕美造型供玩家拍照，而官方也特別預告，預計將進行開發團隊簽名會和棕色塵埃角色cosplay拍攝會。

此外，這次更新預計新增賽季活動「MAID IMPOSSIBLE」進行時間為 7 月 4 日維護後至 7 月 18 日維護前，提供活動故事、一般戰鬥、挑戰戰鬥、場域任務、魔獸追蹤者等玩法。每個玩法中獲得的活動貨幣，可在活動商店購買各種道具。新開放的多人遊戲系統「公會」可在完成故事卡帶 3「迷霧神射手」後解鎖。公會提供如加入公會、創建公會、公會推薦 / 搜索、公會成員之間的聊天等基本功能；創建公會時，創建費用為 200 顆免費鑽石，每個公會最多可容納 30 名成員；在公會聊天中可以使用表情符號，並且可以分享自己的預設；加入公會後，每天可以獲得出席獎勵，出席獎勵從加入 / 創建公會的次日開始發放。

對此，從半週年開始《棕色塵埃2》像是發瘋似的狂送抽卡卷，加上一週年三個泳裝造型更是直接送出「暑假達非+5服裝」，讓不少玩家直呼根本就是宇宙神遊，只需要付費月卡就可以享受巨大愉悅，紛紛喊話「俊Ｃ我超」、「真的很好玩，每天晃來晃去」。

棕色塵埃2

棕色塵埃2

關鍵字：棕色塵埃RPG宇宙神遊一週年新角色棕色塵埃2

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