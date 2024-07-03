美短跑王者賽前秀全套「黑暗大法師」決鬥盤！奪金牌+奧運資格

記者楊智仁／綜合報導

日本 ACG 產業風靡全球，就連運動界也有許多知名好手都是日本動漫的粉絲。像是美國短跑好手 Noah Lyles 就曾在開賽前選手介紹時拿出知名卡牌「青眼白龍、黑暗大法師」引發全場歡呼，而近期的 200 公尺全美選拔決選賽，Noah Lyles 更直接秀出全套的《遊戲王》套裝。

▼Noah Lyles 秀出全套《遊戲王》套裝。（圖／翻攝自nojo18 IG）

26 歲 Noah Lyles 為短跑項目的好手，曾於 2019 年卡達杜哈田徑世錦賽，分別摘下 200 公尺短跑以及 4x100 公尺接力項目的金牌、東京奧運 200 公尺獲得銅牌、2023 世錦賽更寫下 100 公尺、200 公尺、4x100 公尺接力三金精彩表現，持續刷新紀錄被視為「閃電」Usain Bolt 接班人。不僅如此，Noah Lyles 相當喜歡日本動漫，過去比賽時就曾使用《七龍珠》相關招式致敬，如今短跑王者又在場上帶來不同的表演。

這次 200 公尺選拔決賽，只見 Noah Lyles 白賽開襟衫、手上拿著決鬥盤姿勢相當帥氣，重點是決鬥盤上還湊齊 5 張黑暗大法師 ( 中間還有青眼白龍 ) 成為全場矚目焦點。Noah Lyles 本身實力就非常強勁，再配上《遊戲王》加持，他也跑出冠軍取得參加奧運資格。目前日本卡牌店已經出現 Noah Lyles 看板，不少網友都很期待他會在巴黎奧運帶來什麼樣的表演。

▼卡牌店祝賀 Noah Lyles 奪冠。（圖／翻攝自 @greatyorozuya 推特）