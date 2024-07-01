《鬼滅之刃》製作劇場版三部曲！鬼殺隊闖「無限城」邁向完結

記者楊智仁／綜合報導

高人氣作品《鬼滅之刃》本季依舊有相當不錯的討論度，6 月 30 日晚間「柱訓練篇」迎來結尾，而官方也在第 8 話放送完畢後，宣布粉絲們最矚目「無限城」篇消息，最終大決戰確定將會分成劇場版三部曲上映，特報影片也同步釋出。

《鬼滅之刃 柱訓練篇》於 6 月 30 日晚間播出最終話，並且為長達一個小時的擴大放送，儘管記者撰稿當下台灣尚未播出第 8 話，不過日本推特流行趨勢關鍵字包含「劇場版三部作、鬼滅三部作、煉獄先生、ufotable、鬼滅無限城、鬼滅電影」完全被《鬼滅之刃》霸榜，足見熱度之高。

接下來就是關於「無限城篇」消息，與先前流出情報一致分為劇場版三部曲上映，同時官方釋出特報影片，只見在無限階梯持續延伸的空間充滿危險氛圍，緊接著「水柱、蝴蝶忍、戀柱、蛇柱、霞柱、岩柱、風柱」以及炭治郎、禰豆子一行人接續登場，鬼殺隊勇闖無限城迎來最終大決戰，抱持著「絕對要打倒鬼舞辻無慘」信念，接下來就讓我們期待「無限城篇」到來。