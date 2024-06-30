So-net首款自研手遊《絢花百兵帖》不到一年夭折：旅途不是結束

記者蘇晟彥／綜合報導

由代理《超異域公主連結☆Re:Dive》、《白貓Project》受到粉絲青睞的So-net（台灣碩網網路娛樂（股）公司）在去年（2023年）隆重推出改編自《劍花帖》、由團隊開發自製武器少女養成RPG手機遊戲《絢花百兵帖》，但營運不到一年，在 25日官方就張貼結束營運的公告，強調因為無法讓遊戲更完善，最後決定在 9月 30日停止營運，並承諾下一部作品一定會更好。

▼So-net首款自研遊戲《絢花百兵帖》不到一年時間停止營運。（圖／翻攝自《絢花百兵帖》粉絲專頁）



以《劍花帖》作為基礎加以調整、開發的《絢花百兵帖》，保留原作設計精神，將整體遊戲內容優化，並使用著名「兵器」作為角色設計；在遊戲中，玩家將化身鑄劍師一族，見證流傳無數歲月的「劍姬」誕生，並在妖魔亂世之中展開冒險之旅。

但在上市後，由於戰鬥系統節奏太慢、遊戲的玩法難以上手，在手遊圈中一直沒有太多討論度，但不少死忠玩家鑑於《白貓》、《黑貓》的好營運仍願意試玩，也覺得劇情深度不夠，但苦於戰鬥系統很難大改，因此讓許多想要入坑的玩家卻步。

對此，在營運不到一年，官方在 25日宣布遊戲將於 9 月 30日停止營運，並解釋作為So-net第一款自研遊戲，有許多不足之處，研發與營運團隊從中學習到許多寶貴的經驗，相信這些經驗將作為我們未來成長的基石、使未來So-net 的下一款遊戲便得更好，也請各位玩家們拭目以待。

最後，團隊也疑似埋下彩蛋，團隊可能會前往其他地方、再次展現耀眼姿態，意即在吸取這次教訓後，可能會有心的自研遊戲推出，讓不少玩家感動直呼，「請繼續加油」、「千年難得一遇的好代理」；但也有玩家認為，「把資源投在黑、白貓身上好嗎」、「這款我真的啃不下去。」