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《神劍闖江湖》緋村劍心聲優將來台 齊藤壯馬分享配音秘辛

記者楊智仁／綜合報導

漫畫《神劍闖江湖》由和月伸宏於 1994 年在「週刊少年JUMP」開始連載，1996 年首次動畫化。此後歷經 OVA 跟電影化等不同的展開，《神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚・北海道篇— 》目前也正在「JUMP SQ.」連載中，為大家帶來經過 30 年間從未褪色的王道故事，日前官方也宣布動畫人氣聲優即將來台舉辦見面會的消息。

▼《神劍闖江湖》聲優見面會。（圖／曼迪提供）▲▼曼迪。（圖／曼迪提供）

2023 年「神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚—」開始新的動畫計畫，不僅使用最新技術從第一話開始重新製作並發表， 聲優陣容也全面更新，緋村劍心由實力派人氣聲優「齊藤壯馬」擔綱演出，曼迪傳播將於今年的漫畫博覽會邀請齊藤壯馬來到台灣，舉辦粉絲見面會以及手遞會。

本次聲優見面會中，齊藤壯馬除了將現場手遞複製簽名板給粉絲，曼迪更同時邀請 Aniplex 製作人丹羽將己先生，與齊藤壯馬同台對談動畫製作與配音秘辛，同時也會談論即將於 10 月開播的二期動畫「京都動亂」，歡迎所有喜愛本作粉絲共襄盛舉。見面會資格組限量 150 組， 7 月 8 日中午 12 點於 MyAnime Square 線上商店正式開賣， 購買者除了可享有活動參加資格，更能獲得《神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚— 》周邊商品，更多活動資訊可以關注曼迪傳播官網及粉絲專頁公告。

▲▼曼迪。（圖／曼迪提供）

關鍵字：神劍闖江湖齊藤壯馬

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