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【廣編】《權力之望》代言人出爐！黃奇斌首款遊戲代言曝心聲

▲▼《權力之望》代言人出爐。（圖／業者提供）

圖、文／遊戲橘子提供

由世曼凱（Smilegate）發行全新 MMORPG《權力之望》（Lord 9），2024年7月12日將於韓國、台灣、香港、澳門同步上市，近期也公開遊戲代言人將由黃奇斌擔任，寫出《浪子回頭》、《愛情你比我想的閣較偉大》的金曲創作歌手黃奇斌-阿斌首次代言遊戲，坦言自己喜歡嘗試面對不同挑戰，未來也將以演員的身份與大家相見，官方也透露後續將持續釋出活動，值得玩家期待關注！

《權力之望》故事講述人類在傳奇領袖「瑞迪安特」的帶領下推翻「巨人時代」，但瑞迪安特卻在革命成功後消失，留下空蕩的王位，為了爭奪勢力，9股不同的勢力引發「正午之戰」直到至今，玩家在這樣的亂世中，展開充滿未知的旅程。

《權力之望》主打高自由度的武器選擇成長與戰鬥類型變化，玩家可透過武器與能力的組合搭配出60多種職業，體驗職業客製化，享受自己獨有的戰鬥方式所帶來的遊戲樂趣。在龐大且完整的世界觀背後，《權力之望》也同時具有高品質視覺畫面、極高養成自由度、創新戰鬥及成長系統。

《權力之望》首波預先創建角色名稱活動在6/24至6/26進行，吸引大批玩家加入，目前到開服日的事前登錄持續進行中，事前登錄獎勵包含金幣、藥水、強化石等；有興趣的玩家要把握機會！

權力之望官網 https://l9.onstove.com/zh-tw/promotion/preregist/240604

關鍵字：權力之望黃奇斌

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