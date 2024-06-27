騰訊公布陸未成年人暑假「限玩日曆」！僅周五六日能玩1小時遊戲



▲中國騰訊遊戲公司於26日發布了2024年暑期未成年人限玩日曆。（示意圖／報系資料照）

中國騰訊遊戲公司於26日發布了2024年暑期未成年人限玩日曆，該項政策包括「禁玩日」、「解禁日」，即每週五、六、日晚間20時至21時之間未成年人可登入遊戲，其餘時間均為禁玩時段。且據規定，在整個假期期間，未成年人每天的平均遊戲時間將被限制在25分鐘內。

據陸媒報導，此規則是基於2021年8月30日國家新聞出版署印發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沈迷網絡遊戲的通知》，而此處的「暑假期間」是指2024年7月8日至8月31日。據了解，該政策旨在保護未成年人免受過度遊戲的影響，並確保他們有足夠的時間進行其他活動。此外，這也反映了家長和教育工作者對青少年健康的關注。

騰訊遊戲公司也表示，將繼續關注並改進這項政策以確保其有效性和可行性，並期望透過這種方式建立一個更適合所有人的遊戲平台。



▲中國騰訊遊戲公司於26日發布了2024年暑期未成年人限玩日曆。（圖／微博）

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