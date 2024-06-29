《間諜家家酒 日記大作戰》發售！深入安妮亞日常陪伴最可愛女兒

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，PlayStation®5／PlayStation®4／Nintendo Switch™版《SPY×FAMILY 間諜家家酒 日記大作戰》已於 6 月 27 日，STEAM® 版於 6 月 28 日正式發售。玩家們可以透過遊戲再度感受人氣作品《間諜家家酒》的魅力。

▼《SPY×FAMILY 間諜家家酒 日記大作戰》。（圖／萬代提供）

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》融合間諜與家庭溫馨日常，可愛又爆笑喜劇是許多觀眾精神糧食。動畫播出後，安妮亞幾乎已成為國民女兒，各種顏藝、互動融化所有粉絲。第二季播出後《間諜家家酒》討論度依舊不減，郵輪篇緊湊且精彩的戰鬥場景讓粉絲們感受緊張氛圍；不僅如此今年初登上台灣大銀幕的《SPY×FAMILY CODE: White》繳出 1.2 億台幣票房好成績，可以說是最熱門動畫劇場版之一，6 月初官方宣布了第三季製作確定的消息。

伴隨著熱潮《SPY×FAMILY 間諜家家酒 日記大作戰》已經正式發售，作品帶領玩家深入安妮亞日常，完成伊甸學園繪圖日記任務，遊戲主打角色互動和日常體驗，除了公園、海灘、狗狗公園、水族館和美術館等地點外，還能體驗超過 15 種小遊戲，包括特訓和使用安妮亞超能力的撲克牌。不僅如此，玩家還能活用超過 80 件服飾物件打扮主要角色，包括安妮亞、洛伊德、約兒和彭德等，除了主要家庭成員，作品內將包括伊甸學園達米安、貝琪，以及約兒的弟弟尤利等角色。