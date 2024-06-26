睡眠遊戲《寶可夢 Sleep》累計下載破2000萬...發放紀念禮物

記者楊智仁／綜合報導

寶可夢公司睡眠手遊《Pokémon Sleep》自去年上線後再度吸引寶可夢蒐集熱潮，不僅「玩到睡著」，更能同步監測自己睡眠狀況，受到粉絲熱烈討論。如今官方也宣布全球累計下載數突破 2000 萬次，為慶祝這個里程碑，遊戲將發放紀念禮物。

▼《Pokémon Sleep》累計下載數突破 2000 萬。（圖／Pokémon Sleep）

《Pokémon Sleep》冒險舞台是位於世界某處的小島，玩家將和住在島上的大型卡比獸以及研究寶可夢睡姿的橙夢博士，一起展開寶可夢的睡眠生態研究。玩法很簡單只需要把智慧型手機放在枕邊，然後好好睡一覺即可，系統接著開始測量、紀錄並分析自己的睡眠狀態，遊戲當中所出現寶可夢們也會以不同睡姿登場，簡單步驟讓人更加期待早上起床時刻。

自 2023 年 7 月下旬在 iOS/Android 上線的《Pokémon Sleep》，已突破全球累計下載數2000萬次。為慶祝這個里程碑，遊戲將自 6 月 26 日起發放禮物，包含「睡眠點數、主技能種子」等等，「主技能種子」是能讓寶可夢的主技能等級提升 1 級的神奇種子，等級上升後，牠們就會更有效率地協助玩家培育卡比獸。

【2000萬次下載紀念禮物】

發放期間：6 月 26 日 6:00 - 8 月 26 日 12:00 ( 台灣香港時間 )

內容：睡眠點數×1,000、主技能種子×1、夢之塊M×1、寶可沙布蕾×5

※於禮物發放期間登入遊戲，即可由遊戲內選單右上方的禮物盒圖示領取禮物。

※若您未收到禮物，請在重新啟動應用程式後確認禮物盒。

※禮物盒內的禮物領取期限為90天。超過領取期限的禮物會被自動刪除。