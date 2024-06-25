HTC首次參戰台北動漫展　3人氣VTuber「親臨」現場粉絲見面會

記者蘇晟彥／綜合報導

HTC VIVE ORIGINALS娛樂平台BEATDAY 繼今年推出的全視角6自由度(6 DoF)VTuber3D演唱會《鏡花水月》後，將繼續在2024台北漫博趁勝追擊，將以《VDay誕生日》，現場將推出VR雙體驗：「露恰露恰V2V見面會」與「《鏡花水月》單曲VR版」與粉絲見面，詳細資訊將於BEATDAY官網公佈。

▼BEATDAY將在漫博展出VR雙體驗。（圖／HTC VIVE ORIGINALS 提供，下皆同）



HTC VIVE ORIGINALS 打造VR演唱會及見面會，邀粉絲共度「VDay誕生日」

HTC VIVE ORIGINALS於2024台北漫畫博覽會中，以「在VR世界遇見VTuber」、「真實的演唱會與見面會」為概念，將參展主軸定調為《VDay誕生日》，HTC以厚實的技術力，正式開啟屬於 VTuber與VR世界的新紀元。粉絲將在〈WWW〉單曲VR版的世界中，近距離感受VTuber「超搖滾區」的舞台魅力。BEATDAY官網將販售兩種VR票券：限量歡慶誕生套票(含周邊商品)與限量單曲VR觀影票，購票粉絲還有機會抽中限量「露恰露恰V2V見面會」，可在7/25與 VTuber露恰露恰在VR中零距離即時互動，不僅享有1對1私密對談機會，還能在過程中與她擊掌互動，留下彼此的專屬時刻。

露軍賺到！露恰露恰首次V2V見面會，厄倫蒂兒、涅默喊話好想一起上線搶票

VIVE ORIGINALS攜手春魚創意旗下3位VTuber露恰露恰、厄倫蒂兒、涅默再次於《VDay誕生日》合體，在展場以VR演唱會及見面會形式登場。3位得知消息表示：「真的超興奮的！這次BEATDAY再升級推出VR單曲版和V2V見面會，也希望各位粉絲可以獲得極佳的體驗！我們漫博見～」厄倫蒂兒、涅默也激動的表示：「露軍們有福了XD」

BEATDAY近年推出眾多創新內容，自去年與VTuber展開合作後，成就台灣虛擬偶像娛樂文化的新里程碑，今年升級推出VR版本，帶領粉絲與推的V最近距離接觸。VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示：「粉絲都期待與虛擬偶像打破次元壁限制擁有更多體感互動，BEATDAY運用VR技術跨越界線，讓粉絲與偶像得以私密聊天，直接感受VTuber的情緒和互動，用沉浸式科技建立人與人的溫度。未來我們也將繼續與更多VTuber展開合作，為虛擬偶像與粉絲建立更緊密的連結，提供最深度的娛樂體驗！」

HTC VIVE ORIGINALS 2024台北漫畫博覽會《VDay誕生日》

售票時間：113年6月25日(二)正式開始

展出時間：113年7月25日(四) 至7月29日(一) ；上午10時 至 下午6時

展出地點：台北世貿一館