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《怪獸8號》迎首季最終回：怪獸人類如何抉擇　官方推IG濾鏡

記者楊智仁／綜合報導

被日本媒體譽為「最後的王道作品」的《怪獸8號》動畫即將迎來本季最高潮，羚邦動畫頻道 Ani-One 與日本同步播放，與粉絲一同見證超人氣作品的首季最終話，官方也舉辦了一系列線上和線下活動，準備和粉絲們共襄盛舉。

▼《怪獸8號》迎首季最終回。（圖／Ani-One）▲▼怪獸8號。（圖／Ani-One）

羚邦舉辦一系列線上和線下活動掀起《怪獸8號》風潮，Ani-One 頻道製作台灣突擊街訪企劃，讓《怪獸8號》相關話題火爆起來，隨後更於 Instagram 推出「解放戰力」專屬濾鏡，巧妙運用動畫第三話中提及的「解放戰力」評估系統，當使用者配戴上防衛隊的裝備，屏幕上便會即時展示出對應「解放戰力」數值。讓粉絲們化身為防衛隊一員，親身體驗偵測自身戰力的緊張感。接下來 Ani-One 亦為粉絲們送上不同福利，包含聯乘服裝品牌舉行送禮活動，跨界聯手將《怪獸8號》浪潮推向高峰。

------以下牽扯到劇情雷，介意者請勿往下拉-----

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▲▼怪獸8號。（圖／Ani-One）

身份被揭穿，卡夫卡與怪獸8號的掙扎，維護自我的最終戰展開

最新動畫進度中，卡夫卡為了拯救同伴，在防衛隊眾人面前變身為怪獸8號而遭到逮捕，被押送至總部基地過程中，卡夫卡內心感到背叛夥伴期望，原本渴望加入防衛隊的夢想破滅了。儘管米娜表示第 3 部隊的大家從未視他為「怪物」，但是在有明臨海基地，卡夫卡必須面對被譽為「防衛隊史上最強戰力」四之宮功的審判，與功的死鬥中，卡夫卡努力壓抑體內的怪獸力量，並竭力抵擋功像鋼鐵般的重拳，但隨著攻勢越來越猛烈他逐漸招架不住。如何在「怪獸」與「人類」之間作出抉擇？卡夫卡又會以何種身份解決眼前的困局，6 月 29 日迎接《怪獸8號》精彩結局。

▲▼怪獸8號。（圖／Ani-One）▲▼怪獸8號。（圖／Ani-One）

關鍵字：怪獸8號

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