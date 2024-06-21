暴雪重返榮耀！參戰gamescom2024主打「地心之戰＆憎恨之軀」

記者蘇晟彥／綜合報導

暴雪娛樂 21日宣布將重返德國科隆參與今年的 8月21日舉辦的 gamescom 盛事，將以《暗黑破壞神 IV®：憎恨之軀™》、《魔獸世界®：地心之戰™》兩款遊戲最新內容作為主打，同時確認「地心之戰」將在gamescom結束後， 8 月 27日正式上市。

德國科隆遊戲展（Gamescom）將於今年 8 月 21 至 25日舉辦，官方表示，「我們非常期待能在 gamescom 為歐洲玩家社群帶來《魔獸爭霸》、《暗黑破壞神》和《鬥陣特攻》系列相關內容。」暴雪娛樂總裁 Johanna Faries 表示：「很開心能和充滿才華的開發人員一起前往科隆，與各位玩家齊聚一堂，為我們在遊戲宇宙中不斷建立的特殊情誼而慶祝。」

《魔獸世界》即將歡慶充滿野心的《世界之魂戰記》首部曲 ─ 《地心之戰》的上市，在 gamescom 結束後，《地心之戰》將於8 月 27 日（三）於全球推出，這是與社群一同歡慶的絕佳機會。擁有史詩版或實體典藏版的《地心之戰》玩家更能在遊戲發行前的 8 月 23 日（五）搶先體驗正式內容！

不只如此，《暗黑破壞神》系列將隨著《暗黑破壞神 IV：憎恨之軀》及《暗黑破壞神 永生不朽》，將聖休亞瑞的世界帶到 gamescom 中。《鬥陣特攻 2》也將攜手保時捷，共同展示最新的合作內容，包含一台以全新純電動車 Macan 為原型製作的 1:1 大小 D.Va 雕像，並邀請玩家進入真實還原的《鬥陣特攻 2》經典地圖。