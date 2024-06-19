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【柯南30周年展】7月台灣開跑　六大展區搶先看、還有小蘭髮箍

記者楊智仁／綜合報導

正於日本巡迴展出【名偵探柯南 連載 30 周年紀念展】，7 月 6 日起將於新光三越台北信義新天地 A11 盛大展出，無法前去日本的粉絲們，也有機會同步感受柯南 30 年來魅力。本次分為六大主題展區，現場還有超多話題限量周邊等著柯南迷們到來。

▼【名偵探柯南 連載 30 周年紀念展】。（圖／曼迪提供）▲▼柯南。（圖／曼迪提供）▲▼柯南。（圖／曼迪提供）▲▼柯南。（圖／曼迪提供）

六大展區部分：「CONAN‵s Word」重溫各角色經典名言，「CONAN‵s Love」描繪故事中的各種酸甜戀愛元素，「CONAN‵s Mystery」錯綜複雜的暗號及死亡訊息等待破解，「CONAN‵s Justice」一起領會跨越生死的角色們心中所堅持的正義，還有「青山剛昌老師特別展示室」及利用漫畫及各種光影投射而成的「謝幕劇場」都值得大家仔細觀賞。最後還有「台灣限定展區」，利用手電筒一起尋找答案，完成解謎還可獲得獨家設計「夜光小卡」。

【名偵探柯南 連載 30 周年紀念展】特別引進日本話題商品，柯南、小蘭造型髮箍，台灣會場限定毛巾，獨家設計款限定販售，數量有限售完為止。緊接著還有展覽公式書、能與小五郎一起應援的沖野洋子應援頭巾、變色馬克杯、壓克力場景組、犯人眼罩等。動漫商售區更規劃一系列漫畫原作商品，把漫畫中扉頁化身為精彩周邊，電競滑鼠墊、布面收藏畫、扭蛋拼圖等，更具紀念價值。

▲▼柯南。（圖／曼迪提供）▲▼柯南。（圖／曼迪提供）

【名偵探柯南 連載 30 周年紀念展】特殊日子裡，特別安排柯南、怪盜基德現身會場，與粉絲相見歡，只要當天於展覽限定商品區消費滿指定金額，即可獲得拍照券。場外更規劃輕食區，提供消費者紅茶凍、咖啡凍及風味冷泡茶選擇，特別精選 3 組配對搭配梅子綠茶．青澀微酸口感，呼應高中生的青春戀愛滋味。共七款不同瓶身設定，消費紅茶凍及咖啡凍獲得專屬冷燙角色卡，購買飲品也可獲得 30 周年設計角色寫真卡，更多詳細資訊請關注曼迪傳播官網及粉專公告。

▲▼柯南。（圖／曼迪提供）▲▼柯南。（圖／曼迪提供）▲▼柯南。（圖／曼迪提供）

關鍵字：柯南名偵探柯南 連載30週年紀念展怪盜基德

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