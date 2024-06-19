Nintendo Direct 6／18總整理　７款本家遊戲「薩爾達新作壓軸」

記者蘇晟彥／綜合報導

Nitendo 任天堂 18日深夜舉辦「Nintendo Direct 2024.6.18」，帶來下半年、明年相關新作預告，本次以「薩爾達傳說系列新作」以公主為冒險主角的動作解謎為壓軸，同時帶來本家其他6款遊戲，《ETtoday遊戲雲》也將整理所有資訊，讓讀者可以一次閱讀。

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這次不是林克了！新作《薩爾達傳說 智慧的再現》換公主本人冒險啦

《Nintendo World Championships Famicom世界大會》

上市日期：2024年7月18日

以Famicom遊戲的精選場面為競技進行計時賽！世界排名大會即將開幕！從輕鬆簡單的「快速獲得超級蘑菇競賽」，到充滿挑戰性的「單挑魅塔騎士競賽」等項目，收錄了超過150項競技。研究各項競技的最佳路線或行動時機，不斷地進行挑戰！以更新最佳記錄為目標！

其中還有條件為一口氣通過1-1到8-4所有關卡等，難度非同凡響的「LEGEND競技」。由於難度很高，遊戲中還準備了「攻略文章」！可以仔細地閱讀攻略，做好準備再挑戰！除此之外，本作還收錄了能與全世界玩家幽靈記錄進行對戰的「生存戰大會」模式。規則是每場比賽都會淘汰半數參賽者的淘汰制對戰。努力拼鬥成為最後一人，獲得冠軍吧！

《Nintendo Switch 運動》將於2024年夏季透過免費更新來新增籃球

上市日期：預定於2024年夏季透過免費更新發佈

《Nintendo Switch 運動》新增「籃球」了！可利用Joy-Con的體感操作做出運球、傳球、投籃等動作，享受「2 vs 2」的比賽。另外，在三分球投籃項目中，可以輪流投球比比看誰在時間內得分更高，也可以4人同時上場投球一較高下！不僅如此，除了鄰近主機通訊遊玩之外，也能與全世界的人組隊，進行最多4人的「2 vs 2」線上遊玩。

《Metroid Prime 4: Beyond》的最新資訊公開

上市日期：本作預定於2025年發售

「密特羅德 究極」系列最新作《Metroid Prime 4: Beyond》的影片已經公開。薩姆斯‧亞蘭即將展開全新戰鬥。《Metroid Prime 4: Beyond（※英文名稱）》為Nintendo Switch專用軟體，預定於2025年發售，敬請期待後續資訊。

《咚奇剛 歸來 HD》的最新資訊公開

上市時間：預定於2025年1月16日（四）發售

咚奇剛再次歸來！曾發售於Wii的《咚奇剛 歸來》重新以HD之姿登場。為了拿回被操縱動物的提基族奪走的大量香蕉，咚奇剛展開冒險。踩踏、擊打、滾動阻擋去路的敵人。以咚奇剛特有的動作，挑戰充滿機關的關卡。另外還有一發動就停不下來的礦車、能飛上天空的火箭木桶，以及動物朋友蘭比等等，坐上各式各樣的搭乘工具，開闢前方的道路吧。

只要分享Joy-Con，就能進行雙人遊玩，使用力大無比的咚奇剛和身手輕巧的狄狄剛，一邊互助合作一邊享受冒險。包含Nintendo 3DS版的新增關卡在內，與咚奇剛一起在總計80個關卡中大鬧一場吧！

《瑪利歐＆路易吉RPG 兄弟齊航！》的最新資訊公開

上市時間：預定於2024年11月14日（四）發售。

「瑪利歐＆路易吉RPG」系列的最新作品即將登場！瑪利歐和路易吉將探訪漂浮在汪洋大海上的各個島嶼，展開全新的冒險。故事的舞台是和蘑菇王國位在不同世界的「柯連庫塔魯大地」。瑪利歐和路易吉必須齊心協力，解決旅途中阻礙他們的各種困難。

在柯連庫塔魯大地之中，將會遭遇各式各樣的人物，其中有些會協助瑪利歐們，也有些個性獨特的人物會以敵人身分阻擋在前。除此之外，也有大家所熟悉的蘑菇王國公主以及烏龜族大魔王等瑪利歐系列人物會登場。戰鬥方面，將以融入瑪利歐動作要素的指令式戰鬥來進行。攻擊時抓準時機按下特定按鍵，就能增加造成的傷害，還能讓強大的「兄弟攻擊」成功發動。而防禦時同樣抓準時機按下按鍵，可以閃躲敵人的攻擊或是造成反擊效果。

《超級瑪利歐派對 空前盛會》的最新資訊公開

上市時間：本作預定於2024年11月17日（四）發售。

系列史上內容最豐富的派對即將開幕！《超級瑪利歐派對 空前盛會》。全新的瑪利歐派對舞台是巨大的度假勝地島嶼。首先來介紹目標是比對手獲得更多星星以拿下勝利的桌遊地圖。

在利用電扶梯於各樓層之間進行移動的「令人興奮的購物中心」之中，當進入限時特賣期間，就是以半價購買星星的大好機會！

在賽道上駕駛車子前進的「骰子快速道路」之中，若使用了道具「音速骰子」，最多可以一口氣前進40格。在「栗寶寶島」之中，路線將會因潮起潮落而改變。一旦栗寶寶火山噴發，情勢可能會一口氣逆轉……！？

除了全新的五個桌遊地圖，還會有兩個重製桌遊地圖在本作登場。小遊戲除了動作、競賽、益智對戰等各式各樣的類別，還有使用揮動、傾斜Joy-Con等各種操作方法的項目，將有超過110種玩法收錄其中。另外……！本作也收錄了系列史上最多可以20人一同競賽的線上模式，和對手一起挑戰小遊戲來決勝負，目標是拿下第1名。

