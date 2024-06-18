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這次不是林克了！新作《薩爾達傳說 智慧的再現》換公主本人冒險啦

記者蘇晟彥／綜合報導

Nitendo 任天堂 18日深夜舉辦「Nintendo Direct 2024.6.18」，公佈首款以薩爾達公主為主角的系列新作《薩爾達傳說 智慧的再現》（ゼルダの伝説 知恵のかりもの）並釋出長達5分鐘的預告，讓不少玩家興奮直喊，「這次真的是真‧薩爾達傳說啦！」

▼以薩爾達公主為主角的系列新作登場。

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眾所皆知，《薩爾達傳說》系列一直是由一個戴著綠色帽子的劍士展開的冒險，但這位劍士並非薩爾達，而是叫做林克，要拯救的公主才叫做「薩爾達」，在這次釋出的預告片中可以看到，廣大的海拉魯各地出現了不明裂縫，並且引發將人與物體吞沒的「神隱」現象。劍士林克也因遭到神隱而失去蹤跡，在被困住前將薩爾達公主救出，而本作將由薩爾達公主與奇異精靈托力（トリィ）踏上的旅程。

從預告片中可以看出，薩爾達公主並沒有直接攻擊的能力，但可以透過丟石頭、吸收敵人招喚等等方式進行戰鬥，例如薩爾達公主可藉由托力之杖的力量使出「複製」之力，以此複製海拉魯中各式各樣的物品。例如桌子、木箱、床等等。任何東西只要複製過一次，隨時隨地都能再現。舉例來說，只要做出一張桌子來製造高低差，就能跳過擋住去路的懸崖，展開一段極為有趣的「智慧之旅」，較為偏向動作解謎。

遊戲將於 2024 年 9 月 26 日上市，同日將發售新 LITE 主機「Nintendo Switch Lite HYRULE EDITION」。

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關鍵字：任天堂薩爾達

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