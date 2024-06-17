《東京復仇者》動畫續篇確定製作！新企劃《童話復仇者》公開

記者楊智仁／綜合報導

和久井健創作少年作品《東京復仇者》自 2017 年開始連載，全球銷量突破 7000 萬本，儘管漫畫已經完結，不過其相關動畫、電影仍在持續推出當中。日前官方於活動上也正式宣布《東京復仇者》動畫續篇確定製作的消息。

《東京復仇者》故事講述「花垣武道」回到過去，企圖用穿越時空能力拯救親友，除此之外，還描寫主角加入暴走族所發生相關事件。動畫第一季自 2021 年推出，緊接著 2023 年放送第二季「聖夜決戰篇、天竺篇」，為了紀念動畫播出將滿 5 周年，日前官方宣布《東京復仇者》確定製作動畫續篇，同步釋出武道與萬次郎主視覺，以及結合前兩季場景的宣傳影片。

不僅如此，官方於活動上還宣布一系列消息，像是 2025 年 2 月會舉辦角色形象曲演唱會「友情羅威舞」，新企劃《童話復仇者》（童話リベンジャーズ）也會在日後發表，該企劃是以迷你動畫形式《東京復仇者》角色來呈現童話故事，第一波作品改編作品會是經典的《桃太郎》。