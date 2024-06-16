《藍色監獄》劇場版台灣將上映　5分鐘懶人包見證天才覺醒

記者楊智仁／綜合報導

繼劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》後，目前仍盤踞在日本年度排行前 10 名，最受觀眾矚目足球動畫：劇場版《藍色監獄–EPISODE–凪》將於 7 月 12 日全台上映，片商也推出「藍色監獄計畫」中呼應全世界最自私攻擊手的「世界巔峰單人票」以及象徵「御影玲王與凪誠士郎」兩人真摯友情的「最佳拍檔雙人票」。劇場版《藍色監獄 – EPISODE– 凪》是一部以凪誠士郎為視角全新電影，即使沒看過季番也能了解電影劇情，5 分鐘《天才覺醒篇》懶人包，讓觀眾入場前快速複習，完全沒看過的觀眾也可以透過介紹與精彩比賽過程看見動畫組製作用心。

▼藍色監獄。（圖／Medialink TW 提供）

「《藍色監獄》5分鐘天才覺醒懶人包」精簡地介紹《藍色監獄》這部熱血、瘋狂足球動畫，讓觀眾快速複習第一季 24 集精彩過程與人物關係。「藍色監獄計畫」預計從 300 位高中生前鋒中創造出世界第一的攻擊球員，在這一場攸關足球生命的極限生存競爭裡，眾多高中生賭上自己未來的足球生命，挑戰藍色監獄的特殊訓練，被淘汰的人將永遠失去日本代表隊的權利，多位各具才能卻仍待磨練的攻擊手，面對一場又一場極限挑戰，誰會是最自私的那一個人？

「如果不成為世界第一的自私鬼，就沒辦法成為世界第一的攻擊手！」

秉持絕對自私的信念，《劇場版 藍色監獄–EPISODE–凪》，講述足球天才遇見伯樂的故事，白寶高校學生「凪誠士郎」平常對什麼都提不起興致，直到夢想奪得足球世界盃冠軍的同學「御影玲王」無意間發現他的才能，力邀他一起踢足球，凪才逐漸在運動場上展現連自己都不知道的足球天賦。某日，玲王與凪收到「藍色監獄」計畫邀請函，那裡齊聚 300 位野心勃勃的高中足球前鋒：馬狼照英、劍城斬鐵、潔世一、蜂樂迴、千切豹馬與系師凜等一流好手，玲王與凪一同前往這座充滿競爭的「監獄」裡，在與多位強敵激烈對戰的過程中，天才凪誠士郎終將迎來「覺醒」時刻。