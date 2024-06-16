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《無職轉生》洛琪希聯名日本酒！水王魔術師露香肩清澈聖水登場

記者楊智仁／綜合報導

《無職轉生》可說是近年異世界轉生相當知名的作品，第二季後半為「洛琪希·米格路迪亞」的主場，而最關鍵的劇情也即將在這幾周登場。先前，日本酒品牌「酒繋プロジェクト」就以洛琪希為主題推出日本酒「純米吟醸 露祈酔 ( ろきすぃ )」。

▼洛琪希日本酒「純米吟醸 露祈酔」。（圖／翻攝自@saketsunagi）▲▼無職。（圖／翻攝自@mushokutensei_A）

《無職轉生》三位女主角當中「洛琪希」是水王級魔術師、A 級冒險者，在魯迪心中可謂是神一般的存在，與實際年齡不同，洛琪希外表看起來宛如少女，首季被保羅聘為魯迪的魔術家庭教師，不經意地解決了魯迪前世以來的心理創傷後，受到男主角尊敬甚至還隨時供俸著「潔白聖物」。第二季後半兩人時隔多年終於再度邂逅，洛琪希一聲聲「魯迪」的甜美聲音讓所有粉絲都跟著融化。

▲▼無職。（圖／翻攝自@mushokutensei_A）

這次所推出的洛琪希日本酒「純米吟醸 露祈酔 ( ろきすぃ )」採用來自新潟縣的越光大米釀造，酒米精磨清澈口感至大吟釀規格 50%，充滿特色的香韻適合搭配料理一起享用。插圖部分，只見洛琪希身穿和服露出香肩，手拿酒杯臉蛋微紅更呈現她可愛一面。商品推出後引起許多討論，結合最近的劇情這款日本酒更被大家視為「聖水」，或許邊喝洛琪希日本酒邊看《無職轉生》也是一個不錯的選項。

※ 提醒：未滿 18 歲禁止飲酒。禁止酒駕，飲酒過量有礙健康

關鍵字：無職轉生

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