中職明星賽最強外援登場！《Pokémon GO》特別活動、見面會公開

記者蘇晟彥／台北報導

中華職棒明星對抗賽 12日舉辦售票暨名單公開記者會，Niantic旗下《Pokémon GO》重磅宣布將與其合作，將以最強外援身分在 7月20、21日舉辦特別活動，除了可在臺北大巨蛋體驗活動專屬調查，索取限量皮卡丘、伊布造型紙帽，和現場皮卡丘與伊布的見面會，將與皮卡丘共度精彩球賽內容。

▼《Pokémon GO》將與中華職棒明星對抗賽合作，比賽兩天將有限定調查活動。（圖／記者蘇晟彥攝）

本次與中職明星賽合作的特別活動將有以下幾點特色

．活動專屬寶可補給站

．活動專屬田野調查

．活動專屬限時調查: 皮卡皮卡大冒險

．誘餌模組有機會吸引未知圖騰 B

．皮卡丘和伊布現場見面會

．皮卡丘、伊布造型紙帽發送(數量有限、送完為止)

．寶可夢商品販賣區

完成活動專屬調查即可獲得星星沙子、XP、皮卡丘糖果，並與戴著紅色派對帽的皮卡丘和當季的寶可夢相遇。遊戲內專屬活動不需購買入場券，詳情會陸續公布在《Pokémon GO》官網最新消息，各位訓練家與球迷記得把時間空下來，7月20日（周六）、21日（周日）準備前往中華職棒明星賽參加《Pokémon GO》特別活動喔。

▼陳傑憲、曾豪駒、葉君璋、王威晨一同揭曉明星賽陣容。（圖／記者蘇晟彥攝）

