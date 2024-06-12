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《工作細胞》真人電影佐藤健全白出演！宣傳海報要用顯微鏡看

記者楊智仁／綜合報導

《工作細胞》是日本漫畫家清水茜的作品，創作動機是為了苦讀於生物的妹妹將細胞擬人化，方便妹妹記憶而誕生的科普漫畫卻意外造成轟動。日前，官方也宣布《工作細胞》確認推出真人版電影，預定今年 12 月在日本上映。

《工作細胞》講述細胞於人體內工作日常，包括最具人氣的血小板、酷帥殺手白血球、紅帽女孩紅血球、穿著女僕裝威力強大的巨噬細胞...，細胞們為了人的身體健康而奮戰，熱血劇情讓觀眾快速了解各種生硬醫學知識，2018 年推出動畫就大受歡迎。除了動畫迷喜愛之外，《工作細胞》也獲得醫學界與教育界的讚賞。連日本癌症專家「大須賀覚」也大力推薦，內容正確且呈現方式很有趣，如果教科書看不下去看《工作細胞》就能記得。

《工作細胞》日前宣布推出真人電影，紅血球由永野芽郁、白血球交給佐藤健出演，從視覺圖可以看到佐藤健全身塗白上陣，永野芽郁訪問時也笑著說到「看到佐藤健的造型自己都要忍住不能笑場。」有趣的是，昨日 ( 6/11 ) 電影發布會上，官方祭出只有 1mm 大小的宣傳海報，必須用顯微鏡才能觀看，目前已經去申請金氏世界紀錄。

關鍵字：工作細胞

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