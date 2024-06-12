《七龍珠 電光炸裂》公開全新戰鬥模式　特典爆滿數位預購開跑

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布《七龍珠Z 電光炸裂！》系列全新作品 PlayStation®5／Xbox Series X|S／STEAM® 版《七龍珠 電光炸裂！ZERO》將於 2024 年 10 月 11 日發售，宣傳影片及遊戲版本情報同步公開。從影片中能看到「孫悟空（超）意從身先心法」及「吉連 全力」等，纏繞著震撼氣場的超戰士們的戰鬥，數位預購也已正式開跑。

■數位版預購／實體版首批特典

預購數位版及首批購買實體版的玩家將可獲得此共通特典。



．搶先解鎖六名角色 ( 可於開始遊玩後立即使用以下角色 )

- 悟吉達

- 悟吉達 超級賽亞人

- 悟吉達 超級賽亞人神的超級賽亞人

- 布羅利

- 布羅利 超級賽亞人

- 布羅利 全力超級賽亞人

- 可操作角色 1 名

■PlayStation®5版實體限定版



．PlayStation®5版《七龍珠 電光炸裂！ZERO》遊戲軟體

．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》獨家場景模型（264×174 mm）

．鐵盒

．金屬書籤（雙面設計）

．獨家紀念卡牌

．遊戲內特典：

- 終極提升包：孫悟空（超）如意棒裝扮、情緒表現語音組、玩家名片的背景2個、自訂道具1個

- 數位終極版特典：召喚超神龍

- 季票：超過20名可操作角色

- 季票特典：召喚神龍、3天搶先體驗權

■PlayStation®5／Xbox Series X|S／STEAM®版數位豪華版

．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》數位版遊戲軟體

．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》遊戲本篇3天搶先體驗權

．季票：超過20名可操作角色

．季票特典：召喚神龍、組合包搶先體驗權

■PlayStation®5／Xbox Series X|S／STEAM®版數位終極版

．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》數位版遊戲軟體

．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》遊戲本篇3天搶先體驗權

．季票：超過20名可操作角色

．季票特典：召喚神龍、組合包搶先體驗權

．終極提升包：孫悟空（超）如意棒裝扮、情緒表現語音組、玩家名片的背景2個、自訂道具1個

．數位終極版特典：召喚超神龍

■PlayStation®5／Xbox Series X|S版數位聲音終極版

．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》數位版遊戲軟體

．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》遊戲本篇3天搶先體驗權

．季票：超過20名可操作角色

．季票特典：召喚神龍、組合包搶先體驗權

．終極提升包：孫悟空（超）如意棒裝扮、情緒表現語音組、玩家名片的背景2個、自訂道具1個

．數位終極版特典：召喚超神龍

．動畫歌曲與背景音樂包1（11首樂曲）

．動畫歌曲與背景音樂包2（11首樂曲）

【全新戰鬥模式情報】

■情節戰鬥

單人遊玩模式，玩家可以從悟空及貝吉達等8名中選擇想要體驗的角色後，透過角色的視角享受忠於原作情境的戰鬥。

根據部分戰鬥的結果及選擇，更有可能見到與原作不同的場景。

■自訂戰鬥

可享受遊戲原創場景的模式。

不只是單純打倒對手，玩家將可以享受擁有各式各樣劇情及條件的戰鬥。

除了可以打造自己獨創的場景以外，更可以透過線上功能與全球的玩家共享。