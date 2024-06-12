《七龍珠 電光炸裂》公開全新戰鬥模式　特典爆滿數位預購開跑

記者楊智仁／綜合報導
萬代南夢宮娛樂宣布《七龍珠Z 電光炸裂！》系列全新作品 PlayStation®5／Xbox Series X|S／STEAM® 版《七龍珠 電光炸裂！ZERO》將於 2024 年 10 月 11 日發售，宣傳影片及遊戲版本情報同步公開。從影片中能看到「孫悟空（超）意從身先心法」及「吉連 全力」等，纏繞著震撼氣場的超戰士們的戰鬥，數位預購也已正式開跑。
■數位版預購／實體版首批特典
預購數位版及首批購買實體版的玩家將可獲得此共通特典。
．搶先解鎖六名角色 ( 可於開始遊玩後立即使用以下角色 )
- 悟吉達
- 悟吉達 超級賽亞人
- 悟吉達 超級賽亞人神的超級賽亞人
- 布羅利
- 布羅利 超級賽亞人
- 布羅利 全力超級賽亞人
- 可操作角色 1 名
■PlayStation®5版實體限定版
．PlayStation®5版《七龍珠 電光炸裂！ZERO》遊戲軟體
．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》獨家場景模型（264×174 mm）
．鐵盒
．金屬書籤（雙面設計）
．獨家紀念卡牌
．遊戲內特典：
- 終極提升包：孫悟空（超）如意棒裝扮、情緒表現語音組、玩家名片的背景2個、自訂道具1個
- 數位終極版特典：召喚超神龍
- 季票：超過20名可操作角色
- 季票特典：召喚神龍、3天搶先體驗權
■PlayStation®5／Xbox Series X|S／STEAM®版數位豪華版
．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》數位版遊戲軟體
．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》遊戲本篇3天搶先體驗權
．季票：超過20名可操作角色
．季票特典：召喚神龍、組合包搶先體驗權
■PlayStation®5／Xbox Series X|S／STEAM®版數位終極版
．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》數位版遊戲軟體
．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》遊戲本篇3天搶先體驗權
．季票：超過20名可操作角色
．季票特典：召喚神龍、組合包搶先體驗權
．終極提升包：孫悟空（超）如意棒裝扮、情緒表現語音組、玩家名片的背景2個、自訂道具1個
．數位終極版特典：召喚超神龍
■PlayStation®5／Xbox Series X|S版數位聲音終極版
．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》數位版遊戲軟體
．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》遊戲本篇3天搶先體驗權
．季票：超過20名可操作角色
．季票特典：召喚神龍、組合包搶先體驗權
．終極提升包：孫悟空（超）如意棒裝扮、情緒表現語音組、玩家名片的背景2個、自訂道具1個
．數位終極版特典：召喚超神龍
．動畫歌曲與背景音樂包1（11首樂曲）
．動畫歌曲與背景音樂包2（11首樂曲）
【全新戰鬥模式情報】
■情節戰鬥
單人遊玩模式，玩家可以從悟空及貝吉達等8名中選擇想要體驗的角色後，透過角色的視角享受忠於原作情境的戰鬥。
根據部分戰鬥的結果及選擇，更有可能見到與原作不同的場景。
■自訂戰鬥
可享受遊戲原創場景的模式。
不只是單純打倒對手，玩家將可以享受擁有各式各樣劇情及條件的戰鬥。
除了可以打造自己獨創的場景以外，更可以透過線上功能與全球的玩家共享。
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