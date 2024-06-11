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《鬼滅之刃》推出「九柱」無線耳機　9位最強劍士語音全收錄

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃 柱訓練篇》於 5 月播出受到矚目，作為「無限城」前個篇章，雖然這季不一定會有那麼激烈的大戰場面，不過關於最強劍士「柱」過往刻畫也令人關注。先前日本 ANIMA「九柱」無線藍牙耳機正式推出，不僅外觀充滿特色，還收錄 9 位最強劍士語音。

▼鬼滅「九柱」無線藍牙耳機。（圖／翻攝自@onkyodav）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@onkyodav）

ANIMA 耳機過去就曾與《孤獨搖滾》、《蔚藍檔案》、《柯南》等人氣動畫合作，推出無線藍牙耳機，呼應著《鬼滅之刃》全新篇章，這次「九柱」無線藍牙耳機一共有「富岡義勇 ( 水 )、胡蝶忍 ( 蟲 )、宇髄天元 ( 音 )、煉獄杏壽郎 ( 炎 )、時透無一郎 ( 霞 )、甘露寺蜜璃 ( 戀 )、伊黒小芭内 ( 蛇 )、不死川實彌 ( 風 )、悲鳴嶼行冥 ( 岩 )」9 種款式，耳機外觀印著各柱名稱還有日輪刀鍔圖案，充電盒更刻劃人物英文名稱及美麗羽織圖案。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@onkyodav）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@onkyodav）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@onkyodav）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@onkyodav）

說到動漫聯名無線藍牙耳機，大家第一個會想到的絕對是角色們的提示音，這次的「九柱」無線藍牙耳機當然也收錄 9 位聲優們語音。不論想聽炎柱、音柱爽朗的笑聲、還是想聽戀柱、蝴蝶忍充滿魅力且可愛的陪伴...，電源開關、連接成功、電量偏低，日常生活中九柱就在耳邊保護著粉絲。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@onkyodav）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@onkyodav）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@onkyodav）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@onkyodav）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@onkyodav）

關鍵字：鬼滅之刃

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