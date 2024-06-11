「慣犯論壇」涉造謠風向不對秒刪文　前HPS選手不忍提告了

記者蘇晟彥／台北報導

知名遊戲論壇「遊戲大亂鬥」 10日上午張貼一則「前地獄豬選手 IC8遭到禁賽」文章，在未經查證狀況下「影射選手代打」，對於職業選手而言是非常嚴重的控訴，對此，IC8本人得知後立刻在下方留言強調自己「絕對站得住腳」，並貼出自己已經去報案提告造謠，後續有任何內容將隨時更新。

▼遊戲大亂鬥影射IC8代打，遭到選手反擊。



知名遊戲論壇「遊戲大亂鬥」 10日轉貼巴哈姆特網友爆料，指稱前HPS輔助IC8涉嫌代打，在未經查證、確認的狀況下，影射IC8 進行有反職業選手道德一事，立即引起PTT網友議論，有許多只看片面之詞的網友在下面就直接開槍，讓IC8看到後憤而提告。

對於職業選手來說，「控訴代打」事情可大可小，而《ETtoday遊戲雲》聯繫IC8，他解釋這個比賽是學校邀請他去，在最後一天他才知道這個比賽，但他坦承報名時沒有看過規章，後來在知道2024夏季賽登錄過甲級聯賽不能參加後，官方也在第一時間將他移出選手名單，後續第一場比賽自己也根本沒上場，但贏了之後馬上就爆出那篇文章。

對此，他表示自己確實已經針對公開平台的作者提告，提告的內容是妨礙名譽，至於在網路上事件過後，有一些看見黑影就開槍的網友他也沒有很在意，僅針對公開平台提告。最後他也說自己是在003、賽事官方的協助下，有詢問過律師才知道怎樣處理這些事情，由衷的感謝他們。

▼IC8進行提告。



對此，「遊戲大亂鬥」網站上內容據網站說法，皆由網友投稿，因此在過去時常發生各種「盜文」、「未經查證」事件，以《ETtoday遊戲雲》本身為例，在過去有許多獨家、採訪相關內容都直接被刪掉LOGO直接貼過去，例如在今年三月MiSTakE結婚，《ETtoday遊戲雲》記者獨家取得場內照片，遊戲大亂鬥就直接將LOGO蓋住、截掉做成首圖，還有以往的系列專訪，內文全部複製貼上，再寫「來源：網路」，記者曾多次向該公司反應，後來都直接已讀不回。

此外，例如之前的統神事件、假球賽事件等等，「遊戲大亂鬥」在出事後只會將責任推給「投稿網友」、「刪文裝死」，這次IC8事件後也是如此，甚至立刻做了一張首圖再度將IC8回應貼在網站上。對此，從網站上的信箱來看，目前遊戲大亂鬥應屬華義旗下產業。

▼遊戲大亂鬥時常盜文、盜圖，並用網友投稿推卸責任。