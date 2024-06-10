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日角川遭大規模網攻　動畫平台癱瘓網友二創祈福上推特趨勢　

記者楊智仁／綜合報導

角川集團（KADOKAWA）旗下有出版社、動畫IP、網路媒體等多項事業，沒想到日前卻遭到外部人士攻擊導致網站當機，包含相當知名的 Niconico 平台也受到影響。這幾天在日本推特 ( X ) 社群上，出現不少人幫 Niconico 營運團隊加油打氣二創貼文，希望能夠盡早排除所有問題。

Niconico 動畫（ニコニコ動画 ) 最早自 2006 年推出，是日本相當知名影音分享網站，彈幕評論功能是其最大特色之一。不過上周末角川集團網域伺服器受到大規模攻擊，這導致官方網站、角川旗下電子商城 ebten、Niconico 影音平台、Niconico 直播無法正常運作，DWANGO 營運長栗田穰崇也表示工程人員正盡力搶修，同時向用戶致上歉意。

適逢假日無法使用 Niconico 讓不少動漫迷們感到可惜，推特趨勢上也因此出現「#加油 niconico 營運（#がんばれニコニコ運営）」，許多網友繪製二創圖幫營運團隊加油打氣。而官方也在 YouTube 上開設直播間，網站不能用的期間讓大家可以在聊天室互動，當然留言同樣會以彈幕形式出現在畫面上，一度吸引上千名粉絲留守等待網站恢復。

關鍵字：角川

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